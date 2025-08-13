Slušaj vest

Čim neka devojka bez nekog posebnog talenta želi da bude poznata, odmah se predstavi kao starleta. Na našoj javnoj sceni, posebno u rijaliti šou programima ih ima, što bi naš narod rekao-za izvoz. Sve su, manje ili više, na isti kalup. Operisane od glave do pete, na rukama nose trenutno popularan nakit i skupoceni sat, uglavnom marke Roleks.

Neke od njih vrlo brzo završe sa one strane zakona, a ima i onih koje se odlično kriju. Uglavnom u javnosti govore da su srećne u ljubavi ili tužne jer ne mogu da pronađu srodnu dušu.

Na fotografijema koje objavljuju na društvenim mrežama sa destinacija uglavnom su same ili sa drugaricama koje su njima slične.

Destinacije koje često prikazuju su Crna Gora ili Dubai u zavisnosti od godišnjeg doba.

Da se željena lepota uvek može postići "fotošopom" dokaz su mnoge starlete, a među njima su Maja Marinković, Iva Grgurić i Dragana Mitar. Njih tri su uradile slične operacije, imaju urađene zube, koriste iste filtere za obradu fotografije, čak se i identično se oblače. To su primetili i njihovi pratioci na društvenim mrežama.

Dragana je nedavno gostovala u jednoj emisiji i otkrila da otvara salon lepote, međutim njeno lice iznenadilo je mnoge, što je izazvalo reakcije na društvenim mrežama.

"Mislim da ona više neće moći da se nasmeje, sve zateglo", "Strašno koliko se unakazila", "Bila je prirodno lepa, ovo joj nije trebalo", "Uplašila sam se, ovde nešto nije kako treba" - nizali su se komentari.

