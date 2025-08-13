Slušaj vest

Aleksandra Subotić na svojim društvenim mrežama sve više izbacuje sadržaj sa majkom Ljubom Pantović, ćerkom Magdalenom i sinom Jovanom.

Suština ovih video snimaka je prikaz njene porodice, a u okviru njih ona obavezno stavi koliko svaki član njene porodice ima godina. Pa tako baka ima 45, majka 28, ćerka 11, a sin 5 godina.

Aleksandra je sada na Instagramu odgovorila na komentare koje joj ljudi pišu na mrežama.

- Da li si ti ta devojka, koja je rodila sa 17 godina? - glasio je jedan od njih.

- Jesam, ja sam majka dva prelepa deteta. Devojčice od 11 godina i sina od 4 godine.

- Treba da se stidiš. Promovišeš tinejdžerku trudnoću - glasio je drugi komentar koji dobija.

- O moj bože, ne, zašto? Ja volim moju decu. Vaspitavam ih na najbolji mogući način. Ne idem u klubove, ne pijem alkohol i ne drogiram se. Ja promovišem zdrav život - odgovorila je Aleksandra.

Oglasila se uznemireno iz Crne Gore

Inače, Aleksandra se juče oglasila na Instagramu, vidno uznemirena, zbog toga što je u Crnoj Gori nestalo struje.

- Fobija! Nestala struja u celim Bečićima. Sreća da smo izašli iz stana 2 minuta pre nestajanja - inače bi dobila fras. Napolju je vrlo opasno za šetnju s decom, ne radi ulično osvetljenje. Mi smo imali negativno iskustvo sa gospođom koja vozi auto i ne vidi decu na pešačkom prelazu - napisala je ona.

Aleksandra se zatim oglasila video sa ulice, dok je držala decu za ruku i šetala.

- Srećom struja je došla, ali vreme je horor - duva izrazito topao vetar, bukvalno se znojiš dok šetaš. Kao da ste u paklu - ne znam kako bih drugačije opisala, totalno neprirodno - navela je.

Imala velikih problema sa kilažom

Podsetimo, bivša rijaliti učensica Aleksandra Subotić imala je problem sa viškom kilograma što joj je znatno uticalo na samopouzdanje.

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada

Aleksandra Subotić doživela peh: