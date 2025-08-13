Slušaj vest

Muzičar i kompozitor Čedomir Rajičić, javnosti poznatiji pod umetničkim imenom kao Čeda Čvorak je u intervjuu za “Blic” ogolio dušu i otkrio detalje o grupi "Luna" i pevačici Maji Marković sa kojom je osnovao bend, o učešću u rijalitiju, ali i svojim naslednicima

Foto: Nemanja Nikolić

- Ne bavim se muzikom već 2-3 godine, bavim se nekim drugim biznisom ozbiljnim. Planiram da napravim jedan CD, gde ću ja da pevam kao kantautor, i album će se zvati “Samom sebi”. Ja kažem: “Počinjem da pravim novu karijeru koja će sigurno propasti”. To su pesme koje nemaju ambiciju da naprave pare, imaću neki bend gde ću sa njim pet puta godišnje odsvirati nešto - kaže Čeda i otkriva kakvo mišljenje ima o novom pravcu muzike:

- Svako vreme ima svoje junake. Mi smo dočekali novo vreme i naše pesme žive, ako i oni dočekaju to novo vreme i da njihove pesme žive sa odrastajućom generacijom, to je sve ispravno. Mobi Dik je pevao “Rodićeš mu sina, kralja kokaina” i bio je osuđen, a sada je masa pesama da kao jelovnik idu droge i niko ne pravi problem. Mislim da je ovo vreme oslikano kroz pesme i da je to realno. Slušam ih ponekad, ja sam krmača, sve slušam. Volim narodnjak, volim sve što je lepo. Vidim da u žiri ulaze i ljudi koji ne znaju da pevaju i ocenjuju pevače, ima ih. Dolazi neko ko ne zna ništa da ubode i on te ocenjuje. Mala Breskvica dobro peva, Zorja kida i Sanja Vučić, neke ću preskočiti.

"Ne bih ušao u rijaliti"



Kako je i sam bio svojevremeno rijaliti učesnik, Čeda Čvorak priznaje da neretko isti prati, ali da ne postoji novac za koji bi ušao u rijaliti.

- Pratim rijaliti, mogao bih da ga uređujem. Sad je sve previše vulgarno, nema više tu ničeg zanimljivog. Gledaš tuđe s*anje, ne svoje, pa ti je kao lakše. Ne bih ušao u rijaliti ni za kakav novac, predugo to traje, otvaraju grobove, decu diraju, ne bih ja to trpeo - kaže on.

"Posle Majinog odlaska iz Lune trebalo je da stanem"

Prva pevačica grupe Luna, Maja Marković napustila je ovaj sastav, a Čeda ističe da je posle njenog odlaska trebalo da stane.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt:

- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka.

Kurir.rs/Blic

