"ŠIJAN JU JE IZBACIO NAPOLJE SA DVOJE DECE KAD GA JE UHVATILA DA JE VARA" Žabac otkrio detalje odnosa sa Gocom Božinovskom
Nebojša Tubić Žabac važio je za biznismena devedesetih godina kojeg su popularne dame volele, a neke od njih su godinama uživale u ljubavi sa njim.
Na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" osvrnuo sa na vezu sa pevačicom Gocom Božinovskom.
Upoznavanje sa pevačicom i Šijanom
Žabac je otkrio i kako je upoznao Gocu, a spomenuo je i njenog pokojnog supruga Zorana Šijana.
- Veza sa Gocom je bila turbulentna. Mi smo se toliko zbližili da smo na kraju bili ko brat i sestra. Upoznali smo se preko njene drugarice. Kada je ona uhvatila Šijana da je vara, on je nju izbacio napolje sa dvoje dece. Njoj je ta drugarica dala tad 500 maraka i neki mali auto, posle je nju Goca gledala kao spasitelja ceo život. Šijan je dolazio kod mene, bio je napaljen na motore i automobile - ispričao je Žabac.
- Organizovao sam neki Izbor za mis, i prolazim tamo i stoje Goca i Šijan. I on joj predstavi mene i ona mu kaže da sam ja najbolji od svih njegovih drugova. Šijan je bio još živ, i rekao sam da nema šanse da budemo zajedno kad je htela ta Dobrila da nas spoji. Tad ju je već Šijan prevario sa tom komšinicom - prisećao se on.
Žabac je istakao koliko mu znaci Goca Božinovska.
- Jednom sam joj rekao ili ja ili cigare, i rekla mi je cigare. Bila je luda, strastveni pušač. Imam osećaj kao da sam sa njom ceo život. Kada sam upucan, prva mi je došla u posetu, dežurala po ceo dan. Htela da spava tu pored mene. Svaki dan je bila tu, šta god da je trebala. U zatvor prva ona. Kada sam imao dozvolu da pričam sa nekim preko stakla, evo je ona. Ona je bila prodorna.
Na pitanje u koju ženu je najviše bio zaljubljen, Žabac je odgovorio da je to upravo Goca.
Bio u vezi i sa Ksenijom Pajčin
- Ona je bila divlja, neukrotiva, lepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32 godine sam imao tad, a ona 18 - izjavio je on za Kurir.
