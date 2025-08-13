Slušaj vest

Nebojša Tubić Žabac važio je za biznismena devedesetih godina kojeg su popularne dame volele, a neke od njih su godinama uživale u ljubavi sa njim.

Na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" osvrnuo sa na vezu sa pevačicom Gocom Božinovskom.

Upoznavanje sa pevačicom i Šijanom

Žabac je otkrio i kako je upoznao Gocu, a spomenuo je i njenog pokojnog supruga Zorana Šijana.

- Veza sa Gocom je bila turbulentna. Mi smo se toliko zbližili da smo na kraju bili ko brat i sestra. Upoznali smo se preko njene drugarice. Kada je ona uhvatila Šijana da je vara, on je nju izbacio napolje sa dvoje dece. Njoj je ta drugarica dala tad 500 maraka i neki mali auto, posle je nju Goca gledala kao spasitelja ceo život. Šijan je dolazio kod mene, bio je napaljen na motore i automobile - ispričao je Žabac.

- Organizovao sam neki Izbor za mis, i prolazim tamo i stoje Goca i Šijan. I on joj predstavi mene i ona mu kaže da sam ja najbolji od svih njegovih drugova. Šijan je bio još živ, i rekao sam da nema šanse da budemo zajedno kad je htela ta Dobrila da nas spoji. Tad ju je već Šijan prevario sa tom komšinicom - prisećao se on.

Žabac je istakao koliko mu znaci Goca Božinovska.

- Jednom sam joj rekao ili ja ili cigare, i rekla mi je cigare. Bila je luda, strastveni pušač. Imam osećaj kao da sam sa njom ceo život. Kada sam upucan, prva mi je došla u posetu, dežurala po ceo dan. Htela da spava tu pored mene. Svaki dan je bila tu, šta god da je trebala. U zatvor prva ona. Kada sam imao dozvolu da pričam sa nekim preko stakla, evo je ona. Ona je bila prodorna.

Na pitanje u koju ženu je najviše bio zaljubljen, Žabac je odgovorio da je to upravo Goca.

Bio u vezi i sa Ksenijom Pajčin

- Ona je bila divlja, neukrotiva, lepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32 godine sam imao tad, a ona 18 - izjavio je on za Kurir.

