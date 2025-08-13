Slušaj vest

Igor Todorović poznatiji kao Dr. Iggy harao je devedesetih godina, a njegove pesme postale su vanvremenski hitovi.

Nedavno je otvorio dušu i progovorio o najbolnijim situacijama iz života, te je priznao šta mu je promenilo pogled na svet.

Porodična tragedija

Todorović je otkrio koliko mu je teško pao gubitak brata.

- Teško sam podneo smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osećaj, pomutio mi se um. Rekao sam sebi "Moraš sam, nećeš imati u životu nikakvu podršku. Spremi se da budeš sam i to je to". Često volim da kažem da bih želeo da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Pre bih sedeo u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće. Kad mi je teško odem na grob i popričam malo sa njim. Da li me čuje ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju mi bude lakše. Kad god mi se u životu desi neki važan trenutak, ja to želim da kažem njemu - priznao je Iggy.

Sahrana

Igor je progovorio i o svojim strahovima nakon što je ostao potpuno sam.

- Nemam porodicu, ni decu. Kad budem umro, pitanje je šta će biti sa mojom sahranom. Valjda će se neko setiti da me sahrani. To četvrto mesto na Topčideru se čuva za mene i to je to. Plaćam svoj grob - govorio je u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Suicidne misli

Nakon gubitka majke, pomišljao je na najgore.

- Pomišljao sam na samoubistvo posle mamine smrti. Shvatio sam da nemam nikoga na planeti i da više niko ne brine za mene i šta će mi život ovakav. To je bilo moje depresivno stanje. Tražio sam i zaštitu u jednom periodu, jer su neki momci krenuli da me maltretiraju. Mogao sam da završim kao pokojni Žarko Laušević, nakon čega sam odlučio sa pištolj sklonim od sebe - priznao je denser.

