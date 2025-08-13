Veljko Ražnatović otkrio istinu i priznao da li je pretučen u Cirihu

Veljko Ražnatović oglasio se povodom priče da je nedavno pretučen u Cirihu.

Rešio da stane na put lažima

Veljko je na svom Instagram profilu poručio pratiocima da ne veruju u sve šta čuju.

- Ljudi, ja bih vas zamolio da ne verujete više u gluposti, ispadam ja najveći kreten koji samo daje neke izjave. Prvo pričate da se razvodim, drugo da me je neki kerić mali... Ma, Bože me sačuvaj i sakloni - govorio je Veljko, pa dodao:

- Prvo, ne pamtim kad sam bio u Cirihu, drugo, Bože me sačuvaj. To su takve laži da ne mogu da verujem. To su takve budalaštine da ja moram da radim ovo što sad radim. Molim vas, nemojte da verujete u gluposti.

Ništa od nacionalne penzije

Veljko Ražnatović na Evropskom prvenstvu u boksu prošle godine osvojio je bronzanu medalju, a uz bronzano odličje dobio je i novčanu nagradu. Međutim, iako je ostvario uspeh on sebi nije obezbedio nacionalnu penziju.

Naime, pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u discplinama koje su olimpijski sport, a iako je boks na Olimpijskim igrama, kategorija u kojoj se borio Veljko Ražnatović - nije.

Zanimljivo, samo je Veljko Ražnatović iz Srbije bio van tog opsega, jer se jedino njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška.

