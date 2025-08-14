Slušaj vest

Olivera Kovačević, bivša urednica zabavnog programa RTS, nakon više od tri godine još uvek nije uspela da dobije novac od pevača Ace Lukasa, koji je od nje izgubio na sudu i dužan joj je 80.000 dinara. Odluku da s folkerom završi na sudu Olivera je donela 2022. godine kada se Aca prijavio na festival kako bi svoju zemlju predstavljao na Evroviziji.

Dobila ga na sudu još u februaru

Olja je u februaru na izboru za Pesmu za Evroviziju otkrila da je dobila presudu protiv folkera, pa je tad progovorila i o sumi, a sad, nakon više od šest meseci, gostujući u jednom podkastu rekla je da joj je Lukas i dalje dužan.

- Čovek mi još nije platio ono što mi duguje. Pitali su ga i novinari, ali on je toliko siromašan čovek. On nema ništa na svoje ime, meni ga je iskreno mnogo žao - rekla je Olja u emisiji "Tetke podkast".

1/7 Vidi galeriju Olivera Kovačević Foto: ATA images, tv prva printscreen, Kurir Televizija

Sukob nastao 2022. godine

Sukob između Olivere i Ace desio se 2022. godine, kada se pevač prijavio na festival Pesma za Evroviziju. On je tada tužio Oliveru jer, kako je on rekao, nisu ispoštovali njegove zahteve. Kovačevićeva je tužila Acu Lukasa zbog saopštenja za medije u kojem je izneo uvredljive i neistinite tvrdnje na njen račun.

1/9 Vidi galeriju ACA LUKAS ZAPOČEO SVOJ KONCERT! Šokirao izgledom, svi gledali u njegov SAKO, a ovom pesmom je počela ŽURKA MESECA Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, ovako je Olja govorila o presudi, a tu je i Lukasov odgovor.

- Ja sam bila podnela 12 tužbi protiv njega i njegovog tima zbog izrečenog nakon njegovog učešća na festivalu. Od tih 12 je 10 već pravosnažno. Dobila sam da mi se isplati 80.000 dinara, on to nikad nije uplatio, verovatno nema sredstva - izjavila je Olivera u februaru 2025, a odmah nakon nje reagovao je i pevač.

- Čuo sam, da. Vidi, nisam znao da sam izgubio taj spor, nisu mi javili. Naravno da ću uplatiti 80.000 dinara, valjda ću, kako je rekla, "nakrpiti" nešto - rekao je Lukas.