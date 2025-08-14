Slušaj vest

Sanja Vučić prisetila se dana kada je bila članica grupe Huriccane. U razgovoru za Ful skin mediju pevačica je otkrila da se sa drugom članicom Ivanom Nikolić svađala zbog njenog kašnjenja, a da je zbog treće članice pomenute grupe Ksenije Knežević pretukla jednu devojku.

S Ivanom se svađala zbog kašnjena zbog Ksenije se tukla

- Sa Ivanom smo se svađali zbog kašnjenja. Na primer, pozove nas menadžer i kaže da odmah moramo da krenemo. Ksenija i ja izletimo iz stana i odmah uđemo u kombi i čekamo nju da se spremi. To su bile situacije kada smo se najviše svađale - rekla je Sanja, a onda otkrila da je zbog Ksenije pretukla devojku kad su bile na nastupu Mimi Mercedez.

- Nisam se nikad potukla, baš onako da se potučem. Jednom sam se potukla zbog Ksenije. To je bilo kod Mimi na nastupu. Bile smo u masi, đuskale, zezale se, međutim, jedna devojka je konstantno gurala i udarala Kseniju po glavi. U toj žustroj svađi ja sam nju mlatnula rukom direktno u nos. Ona je pala na zemlju, a kad je ustala, čini mi se da je već bila modra - prisetila se Vučićeva.

Nakon raspada grupe, Sanja ima najveći uspeh

Podsetimo, nakon raspada grupe, sve tri članice pokrenule su samostalnu karijeru. Tri pevačice borile su se za svoje mesto, ali je Sanja dosegla najveći uspeh. Ksenija je muzičku karijeru stavila po strani, pa se nedavno i verila, dok Ivana često ima nastupe, snima pesme, ali joj se sreća još uvek nije osmehnula kad je reč o hitu koji bi je proslavio kao solo izvođača.

Moraju doživotno da čuvaju tajne grupe "Huriccane"

Zoran Milinković osnivač i menadžer jedne od najpopularnijih ženskih grupa na našim prostorima, samo jednom je govorio o bendu "Huriccane". Tada je otkrio da sve tri pevačice moraju doživotno da ćute o odnosima unutar grupe inače će debelo platiti

- Da, poštovale su. Ipak je bilo tu i novčanih kazni, ali i bonusa tako da se to poklapalo. Klauzula koja je bila najvažnija je čuvanje tajnosti u poslovanju grupe, odnosa unutar grupe sve je to bila poslovna tajna koju one moraju čuvati doslovno do kraja života ili je kazna preko 100.000 evra - rekao je jednom prilikom Zoran.

