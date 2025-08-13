Slušaj vest

Milena Vučić oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da se porodila i na svet donela dve devojčice.

Najlepše vesti

Pevačica je iz porodilišta objavila fotografiju i svom suprugu Nikoli Burovcu se obratila emotivnim rečima.

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiii? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili ,doktor, babice , sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.

Milena i Nikola imaju dvoje dece, a danas su stigli i blizanci.

Milena Vučić Foto: Printscreen Instagram

Trpela užasne komentare

Zbog fotografija koje je objavljivala u poodmakloj trudnoći, stizale su joj negativne poruke i komentari.

- "Kako si debela, koliki ti je stomak, treća trudnoća, još dvojke, neka ti je Bog u pomoći... Na**bala si, završila si karijeru..." Bezobzirnost, nerazumevanje, očekivanja... Sa time se i dalje susreću žene... Još gori odnos prema onima koji ne mogu da imaju decu, prema onima koji ne žele decu... - napisala je Milena Vučić na Instagramu.

Milena Vučić Foto: Printscreen

- Zamislite kako to utiče na one koji nemaju iskustva, koji su osetljivi, ranjivi, koji nemaju podršku porodice... Zamislite kako bi bilo lepo da "takvi", kojih je puno, počnu da misle o sebi i svojim postupcima, za početak - dodala je ona.

