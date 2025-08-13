Slušaj vest

Marta Savić i Mile Kitić, koji važe za jedan od najbogatijih parova na domaćoj javnoj sceni, uselili su se u velelepnu vilu na Avali i ujedno organizovali gala žurku za rođendan ćerke Elene Kitić i useljenje.

Estradni par se odlučio da se preseli iz grada i kuće na Lekinom brdu, koja vredi 500.000 evra, na Avalu, gde su prvo pazarili ogroman plac, a potom izgradili veliku vilu, koja ih je, kako se priča, koštala oko milion evra. Kako je sam folker pričao, samo grubi radovi su ga koštali oko 300.000 evra.

Marta Savić glavni dizajner

Vila se nalazi u ušuškanom delu placa, sakrivena drvoredom i zidanom ogradom, kako bi zaštitili svoju privatnost. Kuća je modernog dizajna, iz više nivoa i liči na hacijendu, na šta je najverovatnije uticala Marta, koja je dosta vremena provela u Dominikanskoj Republici, gde inače par ima dupleks. U centralnom delu ogromnog dvorišta sa engleskom travom nalazi se bazen, a pogled s terase vile puca na ceo Beograd. Kako smo saznali, Marta je bila i glavni dizajner. Sve u kući je po poslednjim modnim trendovima, sve je birano pažljivo i sa ukusom i vodilo se računa da se uklope savremeni materijali i kvalitet. Zanimljivo je da je dvorište Marta ukrasila mediteranskim rastinjem - palmama i pomorandžama.

Proslavi useljenja i rođendana prisustvovali su pre svega prijatelji njihove ćerke Elene, ali i saradnici Mileta Kitića i Marte Savić. Duž celog dela dvorišta bio je postavljen sto od nekoliko metara, s bogatim menijem. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, svi su uživali u odličnoj atmosferi i velelepnoj vili.

Vole i more

Par važi za jedan od najbogatijih parova na estradi i pored vile na Avali poseduju kuću na Lekinom brdu, kao i kuću u Dominikanskoj Republici.

- Ja volim Dominikanu, tamo sam kupio kuću pre četiri godine. Svake godine sam tamo. U januaru idem i ostajem tamo dva, tri meseca. Zaslužio sam, a i moram da sačuvam svoj izgled i zdravlje. Što se tiče ovoga ovde, malo mi je muka od ove gužve ovde u gradu, previše je urbano. Imao sam plac na Avali, sad završavam kuću i u junu se selim tamo - rekao je ranije Mile Kitić za Radio svetski.