Slušaj vest

Zorana Stefanov pre 10 godina proslavila se učešćem u "Pinkove zvezde", gde je skrenula na sebe veliku pažnju kako svojim vokalnim sposobnostima tako i svojom lepotom.

Nakon toga ona je bila učesnica u jednom rijalitiju, a onda se potpuno povukla iz medija. Za to vreme uživala je u najlepšoj ulozi jer je na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Ena.

Iako je vrlo aktivna, ali donedavno iz "senke", Zorana je odlučila da se vrati na velika vrata i nastavi tamo gde je nekada stala.

Pored brojnih epiteta koje je ponela, Zorana važi i za jednu od najmršavijih pevačica sa domaće estrade, a najnovijim slikama - izazvala je potpuni haos.

Ona je uživala na bazenu odakle je objavila "bombastične" fotografije i pokazala doslovno isklesano telo.

Zorana Stefanov je pozirala pored bazena, a u prvom planu istakla je mišićave noge i pličočice na stomaku.

"Ljudi, šta je ovo? Žena izgleda kao tajni agent", "Ovi mišići na nogama su...", "Kad ova žena gori", ređali su se komentari.

Inale, Zorana naprono i vredno trenira i radi, a kako nagoveštava, uskoro planira i veliki povratak na scenu i to u saradnji sa poznatim pevačem.