Indira Radić nedavno je govorila o svojoj snajki, koju je prihvatila kao svoju rođenu ćerku koju nikad nije imala.

Pevačica je oduvek bila izuzetno bliska sa sinom Severinom, ali za lepu Ruskinji nije odmah saznala.

U početku je krio od majke

Indira je otkrila kako je izgledao početak ljubavi svog sina i snaje.

- Severin je otišao na more u Tursku sa svojim najboljim drugom. Kad se vratio, ništa mi nije ispričao, ali te večeri sedeli smo na terasi, bilo je lepo letnje vreme, i ja čujem kako zvoni fiksni telefon. On je u tom trenutku bio u kupatilu, a mene niko nikad ne zove na fiksni, pa se javila sekretarica. Čujem ženski glas koji priča na engleskom. To mi je delovalo važno pa sam podigla slušalicu. Od svega što je pričala razumela sam Severin, i shvatila da je za njega. Kažem samo malo i dodam mu bežični telefon da se javi. Kad je završio, pitam ga ko je, a on mi kaže da je upoznao jednu devojku na moru. Počne da mi priča kako je slatka i lepa, da mu se dopala na prvi pogled. Pitala sam ga da li mogu da je vidim - ma nipošto. Prošlo je posle toga četiri ili pet dana, a on će meni: Idem ja do Moskve. Prvo sam mislila da ide u hotel Moskvu na Terazijama i pitam ga šta će tamo, ko danas tamo izlazi uveče? Ne, mama, ja idem u Rusiju, kaže mi on. I tu nastaje šok - govorila je pevačica za Story i dodala:

- Počela sam da mu pričam kako tamo postoji mafija koja trguje ljudskim organima, brinula sam, kao i svaka majka, ali on je insistirao. Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, njih dvoje bili su stalno na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da to jeste ljubav. Međutim, svaki put kad bih se ja ukrcala na avion za vikend da nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah posle toga odleteo za Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne bih saznala. Ali, u jednom trenutku primetila sam da su prekinuli. Ne znam šta se dešavalo, ali videla sam da ne komuniciraju. Kad bih ga pitala šta se desilo, samo mi je odgovarao da to nije moja stvar. I to je trajalo do trenutka kad je došao i rekao da se ženi - ispričala je pevačica.

Želeo da bude siguran

Njen sin tada je otkrio da je majku sa izabranicom upoznao tek kada je shvatio da će je oženiti:

- Rešio sam da je upoznam sa Elinom u onom momentu kad sam shvatio da nas dvoje planiramo zajedničku budućnost. Dotad je nisam opterećivao, ali kad je došlo do toga da ozbiljno želimo da živimo zajedno, rekao sam majci: "E, sad ćeš nekog da upoznaš".

