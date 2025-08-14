Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi poseduje luksuzne nekretnine u nekoliko država, a jedna od onih koja posebno privlači pažnju medija jeste ona koju godinama ima u Parizu.

Naša ekipa je, boraveći u francuskoj prestonici, uspela da pronađe zgradu u kojoj Stojkovići imaju stan od 60 kvadrata i koji duže od decenije izdaju turistima s dubljim džepom.

Sama zgrada u Osmanovom stilu nalazi se u jednom od najlepših i najskupljih delova Pariza i u neposrednoj blizini čuvene Avenije Montenj i hotela "Plaza Atene". Ovaj stan danas rentira njihov sin Marko Stojković, i to preko popularne aplikacije za izdavanje nekretnina.

Marko se već odavno osamostalio od roditelja i aktivno se bavi biznisom, pa pored rentiranja stana, poseduje i svoju firmu za proizvodnju pseće hrane. Na licu mesta porazgovarali smo sa komšijama iz zgrade porodice Stojković, koji o njima imaju samo reči hvale.

Komšije ih vole

- Na pravom ste mestu. Ovde su godinama živeli Dragan, Snežana i njihova deca. Bili su divne komšije, uvek ljubazni i kulturni. Ovaj stan na trećem spratu izdaju duže od decenije, za to je zadužen Marko. On je divan mladić, jako je vredan i uvek lično dočekuje goste i sve sređuje kako bi klijenti bili zadovoljni smeštajem. Viđamo ga često s jednim prijateljem, koji mu verovatno pomaže oko posla. Njihov stan je jedan od najlepših u zgradi. Cene su ovde vrtoglavo skočile poslednjih godina, kad su ga kupili, bio je mnogo jeftiniji. Sada je kvadrat skoro 30.000 evra, što znači da mu je cena na tržištu 1.800.000 evra. Sećam se da su još davno hteli da ga prodaju, ali da su od toga odustali i odlučili da ga rentiraju, što se ispostavilo kao pravi potez - priča komšinica Rene, pa nastavlja:

- Dragan i Snežana i danas često dolaze u Pariz, ali više ih ne viđamo tako često kao nekad. Pošto je ovaj stan gotovo uvek bukiran i u njemu borave turisti, oni odsedaju u obližnjem hotelu, koji im je omiljen. Snežana je više puta, kad je bio slobodan, bila u njemu, ali od tada je sigurno prošlo nekoliko godina. U Parizu cela porodica na raspolaganju ima vozača, a svakako im je sve blizu u kraju. Butici sa Snežaninim omiljenim brendovima su im na nekoliko koraka, ona je tu VIP klijentkinja, a znamo svi koliko ona voli šoping (smeh) - zaključuje komšinica.

Kako smo se i sami uverili pretragom na pomenutom sajtu, cena smeštaja za dve osobe u stanu Stojkovića početkom septembra za sedam noćenja iznosi tričavih 5.600 evra.

Inače, u opisu dvosobnog Piksijevog stana stoji da se nalazi u luksuznoj zgradi i da je opremljen po svetskim standardima. Dnevnu sobu i veći deo stana čini luksuzni nameštaj italijanskog brenda "Fendi". Televizor prikazuje sliku u 4K rezoluciji, a kupatilo je celo u mermeru. Podno grejanje postoji u većem delu stana, naglašeno je u opisu. Pored ovoga, gostima su na raspolaganju i klima, vaj-faj, potpuno opremljena kuhinja, ali i mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje veša. Na zahtev se može ugovoriti usluga čišćenja ili dolazak kućne pomoćnice. U stanu nisu dozvoljeni kućni ljubimci, pušenje, kao ni zabave ili velika okupljanja.

Turisti koji su imali toliko novca da borave u Piksijevom stanu ostavljali su svoje utiske, tako je jedan od njih koji su bili smešteni u stanu, a koji je ocenjen gotovo najvišom ocenom, ostavio ovakav komentar:

Lepi komentari

- Apsolutno predivan stan na odličnoj lokaciji. Marko je bio neverovatan domaćin i dao je odlične preporuke. Apsolutno bismo ponovo boravili ovde i toplo svima preporučujemo. Ovaj stan je besprekorno čist i ima sve što vam je potrebno. Dao bih mu sedam zvezdica da mogu. Sve je bilo savršeno. Markov stan je dragulj u srcu Pariza. Predivno dizajniran, nudi svu udobnost koju možete poželeti. Blizina vrhunskih prodavnica i izuzetnih mesta za ručavanje učinila je naš boravak još divnijim. Marko je kao domaćin bio ljubazan i predusretljiv, pa smo se osećali kao kod kuće - samo su neki od komentara.

S druge strane, Marko je kratko opisao sebe, te na profilu koji je verifikovan i u kome je istaknuto da je superdomaćin stoji sledeće:

- Volim da putujem. Govorim engleski, francuski i španski jezik. Trenutno živim između Pariza i Majamija - LA - stoji u opisu na sajtu.

