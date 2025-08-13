Slušaj vest

Bivša učesnica Elite 8, Dragana Stojančević, progovorila je o ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom, porodici, ali i cimerima iz Bele kuće.

Ljubav sa Jovanom

Dragana je priznala da je svesna osude, ali se ne obazire na tuđa mišljenja.

- Znam da me ljudi osuđuju, ali mene to ne zanima,život mi je lep i ja sama odlučujem da ću biti dobro - rekla je Dragana na početku i otkrila da nikada nije sumnjala u ljubav svoje partnerke:

- Ja moram da kažem da sam ja Jovani verovala od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina se pobrinula da se sve sazna. Ona je opravdala sve što je govorila i ja sam ponosna na nju. Bilo je priča da je Matora ljubomorna, da je bilo svega, evo mi smo pet meseci u vezi, imamo rasprava, ali se ne svađamo, nemamo razloga, nama je lepo, a danas smo išli da je ulepšamo, radila je obrve. Ona je meni dokazala da me voli, sigurna sam u njenu ljubav i mi uživamo.

Nema podršku porodice

Dragana je potom otkrila šta se dešava sa njenom porodicom:

- Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Mi smo u kontaktu sve vreme, viđamo se, mama se ne slaže sa tim, ne podržava to, ali ja neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih, ja sam srećna i to je najvažnije - rekla je Dragana pa se osvrnula na verudbu Luke i Aneli:

- Jako sam srećna zbog njih, kada su oni srećni, srećna sam i ja, sve što želim sebi, želim i drugima.

