Jutjuber i pevač Andrija Jović, poznatiji kao Andrija Jo završio je u bolnici.

On se odmah oglasdio iz bolnice i objasnio zbog čega je hospitalizovan. Kako kaže pozlilo mu je zbog previsokih temperatura

- Prethodna dva dana su bila sastavljanje sa životom, prekjuče sam dobio toplotni udar jer je bio najtopliji dan u Crnoj Gori - napisao je i dodao:

- Čuvajte se i pazite se od ovih vrućina.

Andrija Jo u bolnici Foto: Printscrean

Ne podržava negativan sadržaj na društvenim mrežama

Andrija Jo da komentarisao je nedavno pojavu da negativni sadržaji povećavaju broj pregleda na drušrvenim mrežama. Influenser se složio i rekao da to ne podržava.

Foto: Printscreen/Instagram

- Ja to ne podržavam. Cirkus je, nažalost, ljudima u Srbiji zanimljiv. Ali ima i lepih stvari. Nekad mi ne bude žao što nisam došao do veće količine ljudi, jer mi je važnije da dođem do onih pravih, nego do onih koje zanima cirkus. Cirkus može da napravi svako i da se svi smeju, ali ne verujem da ljudi to poštuju već se samo podsmevaju tome - rekao je Influenser.