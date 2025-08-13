Slušaj vest

Ponedeljak je većini ljudi, zbog početka radne nedelje, prilično mrzak dan, ali ne i mladom pevaču Šćepanu Kneževiću, koji je prošle godine, kao novo ime na domaćoj sceni, osvojio brojne slušaoce, a ovog leta je upravo pomenuti dan izabrao za objavljivanje svojih novih pesama. Šćepan, inače poznat i kao maneken, bio je veoma vredan, te je svakog ponedeljka izbacivao po jednu numeru.

Šćepan je okupio sjajan tim saradnika, a snimljeni su i spotovi za pesme čiji originalni nazivi već svedoče o kreativnosti: "Tropski", "Proklet mlad", "Hijena", "Budi na noć", "Burundi".

"Moj prvi album 'Proklet mlad' je nastao nakon mog visegodisnjeg bavljenja muzikom i mnogobrojnih sačuvanih demo snimaka. Inspirisan velikim muzičkim zvezdama na našim prostorima, odlučio sam i sam da zagazim u svet muzike dublje i ostavim trag.

Foto: Vuk Nedeljković Debugg

Naravno, sve to ne bi bilo izvodljivo bez Aleksandra Sofronijevića, koji je prepoznao moje zalaganje i pružio sansu da zajedničkim snagama uđemo u sve ovo, a posebno bih odao veliku zahvalnost izvršnom producentu i aranžeru svih mojih pesama sa albuma Relji Jakovljeviću.

Nadam se da je ovo tek početak velikih stvari", rekao je Šćepan, koji je sve pesme objavio u Sofronijevićevoj produkciji "AS STUDIOTON", i dodao:

"Dosta ljudi iz sveta muzike je prepoznalo moj rad i podržalo me, što me je dodatno motivisalo da jos više i bolje radim u budućnosti. Imao sam i pomoć poznatog i uspešnog kreatora i stiliste Bate Spasojevića, koji je izdvojio svoje vreme i obukao me za većinu mojih spotova, na čemu sam mu izrazito zahvalan.

Ščepan predstavio nove projekte Foto: Vuk Nedeljković Debugg

Prvi deo albuma je doneo pet pesama, tri solo i dve sa mojom lepšom polovinom Jovanom Mitrekanić, koju publika prepoznaje kao Vanu, a koja je jako talentovana i brzo se uklopila u svet muzike, očekujte i njenu solo pesmu uskoro. Drugi deo albuma bi trebalo da ima bar još jedan duet, a o kome je reč, ne bih još otkrivao, neka to bude iznenađenje".