Dalila Dragojević već izvesno vreme živi i radi u Americi, gde se preselila kada je upoznala sadašnjeg dečka. Ona se redovno oglašava putem mreža, preko kojih je odlučila i da zarađuje, s obzirom na to da je učešće u rijalitijima i rad na televiziji više ne zanimaju.

Iako u Americi živi sasvim lepo, čini se da Dalili nedostaje rodni kraj, a sada je objavila fotografiju koja to i dokazuje. Naime, na njenom Instagram storiju osvanula je slika njenog oca Huse Mujića sa rođacima, a fotografija je nastala dok je porodica razgovarala sa Dalilom putem video poziva.

- Moji - napisala je Dalila u okviru fotografije i stavila emotikon srca i simboličnu pesmu "Jugo, Jugo, kućo moja jedina".

Pre nekoliko dana u medijima je odjeknula vest da Dalila navodno planira da proda kuću u Šepku, nekretninu koja je ranije često pominjana u kontekstu njenog burnog razvoda sa Dejanom Dragojevićem.

- Dalila hoće da proda kuću u Šepku, zvrlji prazna, a ona ne planira tamo da se vraća. I kad dođe jednog dana u svoj rodni kraj, da obiđe porodicu, neće sigurno biti u toj kući. Taj dom je gradila zajedno sa Dejanom i otkako su izašli iz rijalitija, u kom ga je prevarila, u tu kuću ni on ni ona nisu ušli. Kuća se vodi na njenog oca Husu. Dejan se jeste javno odrekao, ali Huso ne da Dalili da je proda - rekao je sagovornik i dodao:

- Huso se pomirio sa ćerkom, oprostio joj je sve što mu je priredila u rijalitiju, javnu bruku i sramotu, ali i dalje smatra da nije u redu da Dejan ostane bez svog dela nekretnine u koju je ulagao podjednako novca kao i njegova ćerka. On je jedan vrlo pravedan čovek. - pisao je Informer pozivajući se na neimenovan izvor.

Dalilin odgovor – između redova

Na ove natpise u medijima, Dalila nije direktno reagovala, ali se na svom Instagram profilu oglasila na način koji mnogi tumače kao jasan odgovor.

Objavila je poruku crnogorske književnice Jelene Caričić koja glasi:

- Privatnost i visoki zidovi. Pa nek nagađaju. Svakako ti priču skroje po onome kakvu oni žive. Jer svakom je normalno ono na šta je navikao.

Petu sezonu rijalitija "Zadruga" obeležio je raspad braka Dalile i Dejana Dragojevića, koji se dogodio nakon što je Dalila prevarila tadašnjeg supruga na njegove oči i to u rijalitiju u kojem su bili zajedno sa Filipom Carem.

Dalila nakon razvoda nije ostala sa Filipom, kao ni Dejan sa Aleksandrom Nikolić sa kojom je ušao u vezu dok su još bili u rijalitiju, a danas, nekoliko godina kasnije, oboje imaju srećne i skladne veze. Dalila sa izabranikom Markom živi u Americi, dok se Dejan skrasio pored Jovane sa kojom živi u Veterniku gde su nedavno kupili kuću.

Jedna od glavnih tema rasprava kada su se Dragojevići razvodili bila je kuća u Šepku koju su sagradili dok su bili u ljubavi, a još tada je Dalilin otac Huso Mujić rekao da je na strani zeta, te da će kuću prepisati njemu.

Dalila i Dejan nakon Dragojevićeve burne svađe sa porodicom, odlučili su da žive u mestu Gornji Šepak, u Bosni i Hercegovini gde su sagradili kuću na zemlji njenog oca. Oni su dom opremili po najnovijim standardima, kako su i želeli. Samim tim, u ovom selu, njihova kuća važi za jednu od najluksuznijih. Međutim, Dalilin otac vidno ljut na ćerku, tada je za domaće medije isticao da će kuća pripasti Dejanu, do čega na kraju ipak nije došlo.

Dejan sebi kupio novu kuću

S druge strane, Dejan je zaradu od rijalitija uložio u svoju kuću koju je kupio u Veterniku, odmah pored porodičnog doma, a gde danas živi sa devojkom Jovanom.

On je ugostio ekipu televizije za koju radi, a kako se navodi, kuća sa velikim dvorištem Dragojevića je koštala čak 300.000 evra.

