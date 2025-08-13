Slušaj vest

Aca Lukas oglasio se na društvenim mrežama oštrom porukom kojom je uputio kritiku kolegama sa estrade. U svom karakterističnom stilu, Lukas se osvrnuo na stanje u muzičkoj industriji i poručio da mu nije potrebna dodatna reklama niti "moljakanje" publike da dođe na njegove nastupe.

– Uobičajeno je da se ovakve objave prave kako bi se informisala publika. E pa, ova nije za publiku – poručio je Lukas. – Moja publika je već odavno popunila sve kapacitete. Svi znaju sve. Ne treba nam dodatna reklama, niti pokušaji da broj ljudi u publici bude makar malo veći od broja onih na bini. Nažalost, danas je često upravo tako.

Lukas je zatim dodao da on i njegov producent, Mirković, imaju drugačiji pristup:

– Mi smo rešili da pomognemo, jer nam je iskreno žao. Prilažemo deo "doktorske disertacije" tandema Dr. Lukas i Dr. Mirković. Ako neko od zainteresovanih, zdravlje Bože, stigne do velike mature, a zatim i završi fakultet – što je, kad pogledamo ponudu, uglavnom nemoguće – neka zna da smo mi dali svoj skroman doprinos.

On je posebno naglasio da nikada nije pripadao estradnom svetu.

– Srećan sam što nikada nisam imao adresu estrade, pa samim tim nikada nisam bio estrada. Isto važi i za mog producenta – poručio je Lukas, a onda dodao u svom maniru:

– Kažete da se kurčim? Pa, kurčim se! Ajde vi to ovako! I zamislite da nisam mrtav, kao što govorite i priželjkujete. Ja – mrtav. A vi – živi! Čast izuzecima, ne moram da ih navodim, i oni i svi znaju ko su. Ostali: u stroj, na obuku!

Folker je u razgovoru s crnogorskim medijima govorio o aktuelnim temama, pa se najpre osvrnuo na propalu letnju sezonu i na kolege.

- Nešto je propalo, a da li je propala sezona ili nešto drugo? Ne znam da li kolege spuštaju cene nastupa, ali znam, što se mene tiče, u julu ove godine smo imali jedno sedam-osam nastupa manje nego prošlog jula. Ali zato imamo zaradu za trećinu veću nego prošlog jula. Fizički manje-više, ali psihički ne mogu da izdržim i onda volim da radim dva-tri dana, pa da se onda dva-tri dana odmorim. Mi radimo za novac, ali ono što je meni najbitnije je uvek dobra atmosfera. Nije da se hvalim, ali stvarno je tako, zato što je nama uvek dobro. Ljudi se uvek dobro provedu na tom nastupu i sledeći put kad čuju za taj nastup, oni će sigurno doći, a povešće i nekog ko nije bio - rekao je Lukas, pa se osvrnuo na to što mnoge njegove kolege jedva čekaju njegov sunovrat.

- Zašto neko čeka moj pad? Ja nemam neprijatelje u životu i nikoga ne mrzim, a nisam uopšte miroljubiv tip. Ne mrzim nikog zato što to je to meni jednostavno - jedna doza ljubavi u negativnom kontekstu. Kome smeta to šta ja punim klubove? Ne želim im ni pad, a iskreno da kažem, ne želim im ni uspeh. Ne želim im ništa jer ne razmišljam o njima i baš me boli uvo - rekao je Lukas za E televiziju.

