Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz proveli su nekoliko dana u Crnoj Gori, a svratili su i do njenog rodnog mesta, gde se Nenad upoznao sa porodicom Đuričić.

Ipak, Gastoz je nakon nekoliko dana morao da se vrati u Beograd, pre svega zbog obaveza, među kojima je i gostovanje u emisiji "Narod pita", koje, prema ugovoru i kao pobednik sezone, nikako nije mogao da odloži, dok je Anđela ostala u Crnoj Gori.

Iako su tvrdili da su samo dobri prijatelji i nisu želeli da priznaju emotivnu vezu, na kraju su popustili kada su se u domaćim medijima pojavile paparaco fotografije na kojima se ljube i razmenjuju nežnosti na plaži.

Tada su svoju vezu otvoreno priznali.

Kako piše "Svet", iako je njihov zajednički boravak na primorju bio idiličan, navodno je došlo do tenzija kada je Anđelina porodica posumnjala da je trudna.

Njen otac Veliša, prema pisanju ovog medija, tada je rekao Gastozu da će morati da je oženi ukoliko se ispostavi da je u drugom stanju.

- Anđela će se poverila mami da joj kasni ciklus i da se oseća čudno. Majka se mnogo zabrinula jer je i ona pomislila na trudnoću, ali nije želela da bilo šta prepušta slučaju, pa je odmah sve saopštila suprugu. Veliša je odmah promenio izraz lica. Ustao je od stola, prišao Gastozu i rekao mu bez uvijanja: "Slušaj, ako je moja Anđela trudna, moraš odmah da se oženiš njom. Nema tu priče, to je moja ćerka." Svi su zamenili, Nenad je bio iznenađen, ali i pomalo zbunjen - kaže izvor iz Crne Gore za pomenuti medij.

Kako se dalje navodi, situacija je narednih sati bila napeta, a sve se smirilo kada je sutradan Anđela uradila test za trudnoću i shvatila da je reč o lažnoj uzbuni.

– Niko nije znao šta da kaže. Anđela se povukla u svoju sobu, a Gastoz je šetao po plaži i razmišljao. Nije to bila neprijatnost zbog oca, nego iznenađenje što je situacija otišla u tom pravcu. Kasnije je razgovarao sa Anđelom i rekao joj da se ne sekira čak i ako je beba na putu. Ispostavilo se da je bila lažna uzbun, prvo je uradila test, a dva dana kasnije dobila ciklus i svi su odahnuli – dodao je izvor.

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu Anđelu Đuričić koja je osvojila 36,3 procenata.

Gledaoci su putem SMS glasova odabrali pobednika Elite 8, a ako je sudeći po sabranim glasovima, nisu imali dilemu koga će dovesti do trona.

Armija fanova

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u svim rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija.

