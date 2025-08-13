Slušaj vest

Milan Milošević svojevremeno je bio gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

U jednoipočasovnoj ispovesti pred kamerama Kurir TV Milan Milošević je voditeljki Ljiljani Stanišić tad pričao najintimnije detalje o svom životu, ali i prvi put javno obelodanio neke događaje iz prošlosti.

Na pitanje da li mu je neko sa estrade, ali i iz političkog života, ili žestokih momaka ikada pretio zbog njegovog pisanja, Milošević je rekao:

- Mnogi su mi pretili - a na insistiranje Ljiljanje Stanišić da bude konkretniji, Milan je kao iz topa dodao:

- Aca Lukas mi je pretio - rekao je, i naveo detalje uznemirujućeg telefonskog razgovora

- Rešili smo to, ali on je tada bio u fazi razvoda sa Sonjom. Acine pretnje su u prvom delu razgovora toliko strašne, ali vrlo brzo on ukapira situaciju. Ujutru smo se sreli u jutarnjem programu i on nije znao da sam ja taj kog je zvao dan pre i pretio mu - rekao je Milošević.

Lukas ne zna ko je Milan Milošević

Nakon ovih tvrdnji Kurir je svojevremeno kontaktirao Lukasa, koji nam je tad poručio sledeće:

- Ma, ko je taj? - upitao je on.

Voditeljka mu je detaljno objasnila o kome je reč.

- Ja ne znam ko je taj Milan Milošević! Prvi put čujem za čoveka. A i kome sam ja ovako mali i krhk pretio - rekao je Lukas.

Na našu konstataciju da je Milan svojevremeno pisao tekstove o njemu dok je radio kao novinar, popularni pevač je dodao:

- Zamisli kad bih ja poznavao svakog ko o meni pisao tekstove - rekao je muzičar.

