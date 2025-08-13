Slušaj vest

Milan Milošević svojevremeno je bio gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

U jednoipočasovnoj ispovesti pred kamerama Kurir TV Milan Milošević je voditeljki Ljiljani Stanišić tad pričao najintimnije detalje o svom životu, ali i prvi put javno obelodanio neke događaje iz prošlosti.

Milan Milošević nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Privatna Arhiva

Na pitanje da li mu je neko sa estrade, ali i iz političkog života, ili žestokih momaka ikada pretio zbog njegovog pisanja, Milošević je rekao:

- Mnogi su mi pretili - a na insistiranje Ljiljanje Stanišić da bude konkretniji, Milan je kao iz topa dodao:

- Aca Lukas mi je pretio - rekao je, i naveo detalje uznemirujućeg telefonskog razgovora

- Rešili smo to, ali on je tada bio u fazi razvoda sa Sonjom. Acine pretnje su u prvom delu razgovora toliko strašne, ali vrlo brzo on ukapira situaciju. Ujutru smo se sreli u jutarnjem programu i on nije znao da sam ja taj kog je zvao dan pre i pretio mu - rekao je Milošević.

Lukas ne zna ko je Milan Milošević

Nakon ovih tvrdnji Kurir je svojevremeno kontaktirao Lukasa, koji nam je tad poručio sledeće:

- Ma, ko je taj? - upitao je on.

Aca Lukas Foto: ATA images, Nebojša Mandić, Nemanja Nikolić

Voditeljka mu je detaljno objasnila o kome je reč.

- Ja ne znam ko je taj Milan Milošević! Prvi put čujem za čoveka. A i kome sam ja ovako mali i krhk pretio - rekao je Lukas.

Na našu konstataciju da je Milan svojevremeno pisao tekstove o njemu dok je radio kao novinar, popularni pevač je dodao:

- Zamisli kad bih ja poznavao svakog ko o meni pisao tekstove - rekao je muzičar.

Ne propustiteStarsMAJA MARINKOVIĆ SE NE RAZDVAJA OD POZNATOG VODITELJA! Starleta uživa u Crnoj Gori s ovim muškarcem, isplivao i njihov snimak (VIDEO)
Maja Marinković na Elitoviziji
StarsMILAN MILOŠEVIĆ RASKRINKAO ANĐELU! Priznao šta je šapnula ocu Veliši u suzama, pa razotkrio nju i Karića i otkrio kakav prizor je video... Veliki intervju
whatsapp-image-20240713-at-9.15.14-pm.jpg
Stars"SAMO JE IZUSTIO LOŠE MI JE I SRUŠIO SE..." Milanu Miloševiću pozlilo u manastiru Ostrog, prišla mu je slepa žena i počela da plače: Rekla mu je...
shutterstock_2372189941 copy.jpg
Stars"IMAO SAM NAPAD PANIKE PRED EMISIJU, TRESLO SE CELO TELO" Darko Tanasijević progovorio o "Eliti" i kolegama: Sa Dušicom se više ne družim kao pre, a Milan...
darko-tanasijevic.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP535 Izvor: kurir tv