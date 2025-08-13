Slušaj vest

Bivša inspektorka Lili Stevanović odlučila se na drastične korake, koji će posebno obradovati mušku populaciju!

Nekadašnja učesnica „Zadruge“ i „Farme“ potpisala je ugovor sa svetski poznatom agencijom tako da očekuje da joj se život promeni iz korena!

„Iskreno, bila sam iznenađena kad su me kontaktirali. Da budem iskrena, nije da ranije nisam dobijala ponude za „Only fans“ platformu, ali mi se nije svidelo kako to funkcioniše. Nešto nisam bila za to. Ovo mi deluje kao mnogo ozbiljnija priča, profesionalnija, sa Ivanom koji je menadžer za Srbiju sam se sve dogovorila. Tačno se zna šta je čiji posao, kako stvari funkcionišu. O detaljima ugovora ne mogu da pričam, ali čim sam pristala, znači da su ispunili moja očekivanja i zahteve“, rekla nam je Lili i objasnila tačno šta će biti njen posao.

„Svi upoređuju „Fiestu“ sa „Onlyfans“ platformom, još kada stave „sajt za odrasle“... Što zapravo nije tačno. Na Fiesti je zabranjena pornografija, zna se šta i kako funkcioniše. Moji pratioci i na Instagramu znaju da ja volim lepo da izgledam, slike i snimci odišu nekim dobrim seksepilom, pa sam tako odlučila da se malo povučem sa te platforme, ali ću zato biti mnogo aktivnija na „Fiesti“ i tamo ću se družiti sa pratiocima. Upoznaće me u nekom drugom svetlu. Kad biste znali šta mi sve pišu i kakve želje stižu u inboks, pa ne biste verovali!“, ističe Lili i dodaje:

„Bitno mi je sa kim radim i kakva je priča. Nevena nije neka balavica, tako da mi je bilo drago da smo u istom timu, a znam da kastinzi uveliko traju po Srbiji, tako da je potraga za novim, pravim modelima u i dalje u toku“, zaključuje bivša rijaliti učesnica.

Nevena Adžemović nakon Skupštine i Kineza, otvorila profil pa dala akciju

Nevena je takođe potpisala ugovor sa svetskom firmom čiji će biti jedan od glavnih promotera za Srbiju! Kurir je ovu informaciju prvi plasirao u javnost.

- Dobro ste čuli. Ne radim više u kineskoj radnji. Taj period bio je za mene jedno dobro, lepo iskustvo iz kog sam mnogo naučila. Međutim, posle nekog vremena nisam se osećala lepo tamo, ne mogu da ispoljim svoju kreativnost. Standardno radno vreme, upala sam u kolotečinu i odlučila sam da stavim tačku na tu priču. Posao je takav kakav je- znaš šta ti je posao i to radiš, nema iskakanja, a ja sam kreativna duša“, započinje priču Nevena i objašnjava u kom je sad poslu

„Kontaktirali su me ljudi sa svetski poznate platforme „FiestaFans“. To je nešto poput „OnlyFansa“, ali na višem nivou. Na žalost, znam šta je ljudima u Srbiji prva asocijacija na spomen ove platforme, ali Fiesta je namenjena svima. Strogo je zabranjen neprimeren sadržaj. U svim zemljama imaju svoje modele iz sveta šoubiznisa sa kojima rade kampanje. Imali smo ozbiljne razgovore, pregovore. Ozbiljno se krenulo u kampanju, ima eliminacionih krugova, znaju tačno šta traže. Fiesta, za razliku od Onli fansa ruža puno mogućnosti, kreativnog sadržaja, druženja sa korisnicima i iskreno, čast mi je da su mene odabrali. Puno devojaka- modela je bilo u opticaju, audicije i kastinzi i dalje traju, ali sam samo ja zasad potisala taj eksluzivni ugovor. Ja sam prvi promo model“, otkriva Nevena i dodaje da o detaljima ne može da priča.

