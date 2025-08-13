Slušaj vest

Vlasnik "Pink" televizije na svom Instagram profilu objavio je snimak na kom potpisuje ugovor sa pevačicom Viki Miljković za njen prelazak u žiri muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde".

Prvo je Marija Šerifović napustila "Zvezde Granda", a na njeno mesto je došla pevačica Dara Bubamara, koja je potpisala ugovor na tri godine sa produkcijom.

Željko Mitrović je na svom Instagram profilu objavio video snimak na kom vidimo kako potpisuje ugovor sa pevačicom, a tom prilikom je otkrio da je ona imala poseban uslov.

- Viki Miljković je četvrti član žirija “PInkovih Zvezda”, najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom delu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica, Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok! - napisao je on.

Desingerica takođe potpisao ugovor

On je nedavno govorio o svom angažmanu.

- Biće sigurno nešto drugačije i specifičnije nego što je do sada bilo. Nadam se da će da se prijavi dosta ljudi koji prave neku svoju vrstu muzike, bez obzira na vokalne sposobnosti, jer ne mora uvek da znači da je neko ko je vokalno mnogo sposoban i uspešniji u muzici ili da bolje "pravi" muziku. Nadam se da će biti raznih vrsta takmičara i da će biti dosta urbanije od prethodnih sezona. Stavljamo sve ideje na sto da bi bilo što bolje i što uspešnije moguće. Jedva čekam da budem deo jednog takvog projekta i šoua - rekao je on nedavno za "Kurir" i dodao:

- Sigurno će biti mega, jer se snima u najvećem studiju. Scena će biti najjača plus taj koncept koji pravimo, biće drugačije nego što je bilo do sada, urbanije i zanimljivije, imaće za svakog po nešto i što se tiče muzičkog dela, odnosno kandidata, a i što se tiče gledalaca. Biće svega!

Zvezde Granda otišle sa Pinka

Nakon što je Željko Mitrović odlučio da na Pink vrati svoje muzičko takmičenje dosta se šuškalo o tome na koju televiziju će preći "Zvezde Granda". Kako se naširoko pisalo, čelnici "Granda" bili su u pregovorima sa Javnim servisom Srbije, a sad je stigla potvrda na koju TV prelazi čuveno takmičenje.

- Obaveštavamo javnost da će se od septembra meseca svi projekti koje potpisuje Grand produkcija preseliti na novu programsku destinaciju: Prvu televiziju! Od jeseni gledaoce na Prvoj televiziji očekuju emisije koje su obeležile domaći televizijski prostor: Zvezde Granda, Nikad nije kasno, Zvezde Granda Specijal i Praktična žena. Raduje nas što se vraćamo na televiziju sa kojom smo već ostvarivali zapažene rezultate i sa kojom nas veže sjajna saradnja iz prethodnih godina. Našim dragim gledaocima, kao i gledaocima Prve televizije poručujemo da nas na jesen očekuje uzbudljiv programski tempo, vrhunska produkcija na koju su navikli, omiljena TV lica, emisije koje i zabavljaju i povezuju, i naravno, muzika koja spaja ljude! Ovom prilikom želimo da se zahvalimo i televiziji Pink na dosadašnjoj saradnji, ukazanom poverenju i zajednički postignutim uspesima. Hvala vam na poverenju. Vidimo se na Prvoj! Grand produkcija - naveli su saopštenju.

