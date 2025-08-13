Slušaj vest

Dragana Stojančević, poznata učesnica "Zadruge 3", privukla je pažnju javnosti svojim ljubavnim aferama i burnom prošlošću, nakon čega je ponovo okušala sreću u rijalitiju "Elita 8", gde je imala burnu romansu s Jovanom Tomić Matorom.

Njima ljubav cveta i u spoljnom svetu, što je Dragana sad otkrila za medije.

Dragana je priznala da trpi osude javnosti jer je u vezi sa devojkom, ali da to nju uopšte ne zanima, već da joj je jedino bitno da između Matore i nje sve odlično funkcioniše.

- Znam da me ljudi osuđuju, ali mene to ne zanima, život mi je lep i ja sama odlučujem da ću biti dobro - rekla je Dragana na početku i otkrila da nikada nije sumnjala u ljubav svoje partnerke:

- Ja moram da kažem da sam ja Jovani verovala od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina se pobrinula da se sve sazna. Ona je opravdala sve što je govorila i ja sam ponosna na nju. Bilo je priča da je Matora ljubomorna, da je bilo svega, evo mi smo pet meseci u vezi, imamo rasprava, ali se ne svađamo, nemamo razloga, nama je lepo, a danas smo išli da je ulepšamo, radila je obrve. Ona je meni dokazala da me voli, sigurna sam u njenu ljubav i mi uživamo.

Porodica je ne podržava

- Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Mi smo u kontaktu sve vreme, viđamo se, mama se ne slaže sa tim, ne podržava to, ali ja neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih, ja sam srećna i to je najvažnije - rekla je Dragana za Pink.rs.

Bila u braku sa starijim muškarcem

Podsetimo, Dragana Stojančević iz Smedereva bila je u braku sa starijim muškarcem, od kog je nasledila penziju nakon što je on preminuo. Nakon rijalitija, pokrenula je privatni biznis, ali nije poznato da li se još bavi time.

- Dragana je bila u braku sa vremešnim gospodinom koji je bio inostrani penzioner. Ubrzo je umro, pa je tako ona nasledila njegovu deviznu penziju - otkrio je tada izvor za domaće medije.

Inače, Dragana je u rijalitiju "Zadruga 3" imala ljubavnu aferu sa Banetom Čolakom, zatim je voditelj Stefan Kandić Kendi pokušavao da je osvoji, a na kraju je pala na šarm Bojana Đukića.

