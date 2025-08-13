Nikola Grujić Gruja ostavio je suprugu zbog Milana Mime Šarac sa kojom je već četiri godine u skladnoj vezi.

Gruja ističe da ništa ne može da pokoleba njegov odnos sa partnerkom.

- Odlično smo. Nemamo čega da se plašimo, sve smo prevazišli. Mene ne interesuje šta će ljudi da kažu, slušam samo svoju porodicu i prijatelje. S moje strane ne može ništa da pokoleba naš odnos - rekao je Gruja, a onda istakao da je sa bivšom ženom u dobrim odnosima.

1/9 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja Foto: Rajko Ristic, Printscreen/Instagram, Printsccreen/Instagram

- Kod mene je sve u njaboljem redu, sa porodicom imam super odnos, kao i sa Mimom. Sa bivšom ženom sam u dobrim odnosima, ona mi je najbolji prijatelj. Ako su ljudi normalni sve može - rekao je Gruja, a Mima je priznala da njoj to ne smeta.

- Moji roditelji su razvedeni, oni su isto najbolji prijatelji. Možda to nekome nije normalno, ali meni je drago.

O osudama sa kojima su se suočavali

- Meni je bitan samo naš odnos i kako je nama, ne može da nas poremeti šta će ko da kaže. Svako ima pravo na svoje mišljenje, mi smo srećni i zadovoljni, sve je super - rekla je Mima.

- Drži nas zajedno ljubav, da toga nema ne bismo opstali četiri godine zajedno. Dokazali smo da je istinska ljubav - nadovezao se Gruja.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Luka Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Ja mislim da oni to rade isplanirano, da bi što više bilo u medijama. Zato su i zvali sve, da bi se snimilo. Sve mi je delovalo dogovoreno, nije mogla da odglumi reakciju - rekla je Mima, dok se Gruja nije sa tim složio.

- Ja sam siguran da je sa Lukine strane iskreno, on je išao protiv svih.

O venčanju

- Ja sam mu rekla gde bih volela da me veri, volela bih da budemo sami. Ne pitam se tu ja, ja sam samo rekla svoje mišljenje - rekla je Mima.

- Naravno da je to cilj svakog ljubavnog odnosa. Mene u medijima nema, van Zadruge i emisija. Na moj rođendan niko nije bio pozvan od poznatih - priznao je pevač.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: