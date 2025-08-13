Slušaj vest

Zorica Dukić nakon završetka rijaliti karijere odlučila je da uplovi u biznis vode kao i njen nekadašnji dečko Miloš Vuković Riki sa kojim je podelila nagradu od 250.000 evra koju su zajedno osvojili pobedili u prvoj sezoni "Parova".

Zoricu je javnost imala prilike kroz rijaliti da upozna kroz kontroverzne veze sa Gastozom, ali zanosna brineta je odlučila da okrene novi list i da se posveti poslovnom životu, te je vrlo brzo postala dinarska milionerka.

Ona je pametno uložila novac zarađen u rijalitiju, te je prvo otvorila kozmetički salon, a potom je i deo novca takođe uložila u svoj izgled, te tako sada izgleda besprekorno.

Primetno je da je uvećala usne i jagodice što je drastično promenilo njen fizički izgled, ali ako je verovati komentarima na društvenim mrežama Zorica je to uradila umereno i sa stilom.

Progovorila o prostituciji

Podsetimo, Zorica je svojevremeno otkrila da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, Dukićeva je tada odgovorila:

- Kada sam usla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim.

Inače, Zorica je nedavno govorila o svom bivšem partneru sa kojim je pobedila u rijalitiju i istakla da o njemu ima samo reči hvale.

