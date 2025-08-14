Slušaj vest

Biv[i rijaliti učesnik, Miki Đuričić godinama je na malim ekranima, a o njegovoj supruzi koja mu je osvojila srce se veoma malo zna.

Naime, Angelina je po zanimanju profesorka i ne pojavljuje se u javnosti, a Miki je u više navrata govorio o njoj, a tada je otkrio kako se upoznao sa svojom suprugom.

Miki Đuričić sa suprugom Angelinom na finalu Zadruge Foto: Nenad Kostić

- Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Bio sam sa mnogo žena ali nikad nisam bio preljubnik. Oženio sam se u 43. godini, ni to nije baš dobro - govorio je Miki svojevremeno.

Đuričić i Angelina poznavali su se pre nego što su uplovili u vezu, jer su oboje iz istog mesta.

- Moj prvi komšija radio je sa njenom sestrom i oženio je i dobili su blizance. Ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno, ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka moje dece. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan - dodao je Đuričić, koji ovih dana pomaže Jovani Tomić Matoroj da pokrene privatni biznis.

1/10 Vidi galeriju Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Nenad Kostić, Printscreen TV Pink

Od jedne reklame renovirao kuću

- Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 evra, pa za drugu isto toliko. Sve sam potrošio na živo. Život u Beogradu je skup, a ja sam svuda čašćavao ljude. Kupio sam svim fudbalerima u Kupinovu nove kopačke! Imao sam i neke poslovne promašaje, ali sam se vratio na selo. Tu sam svoj na svome i, iz ove perspektive, ništa ne bih menjao- rekao je Miki za medije

Miki Đuričić pokazao unutrašnjost doma: