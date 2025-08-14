PREVARIO ŽENU,A LJUBAVNICI NAPRAVIO SAJT ZA ODRASLE: Zajedno su zarađivali od njenog sajta, a sada joj je profil hakovan! " Ne znam šta se dešava"
Pevač Nikola Grujić Gruja i Milana Mima Šarac gostovali su u emisiji "Narod pita" gde su govorili o svom odnosu.
Iako su je u "Eliti 8" došlo do svađa, prevare i raskida, Mima i Gruje tvrde da im je sada sve potaman
Naravno da smo zajedno, srećni smo, sve je super, hvala Bogu. Baba je super, nije ljuta, ne meša se, podržava. Prihvatila ga je super. Živimo zajedno - rekla je Mima koja je otvorila sajt za odrasle, a sada ne može da pristupi nalogU, te misli da je hakovan.
- Ne mogu da uđem, ne znam šta se desilo, baš me zanima da vidim na čemu je problem. S obzirom da sam ja javna ličnost, ne ide mi u prilog da su nage. Verovatno bi iscurelo nešto da su kao, na primer, od Anđele - rekla je ona.
Inače, dok su bili u Eliti, Mima i Gruja su se našli na stubu srama zbog priznanja da su zajedno zarađivali od njenih fotografija sa sajta za odrasle.
Prevario ženu sa Mimom
Inače, Gruja i Mima su ušli u vezi u "Zadruzi" dok je on bio oženjen. On je svojevremeno priznao da li se kaje što je prevario ženu.
- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - rekao je on tada.
O veridbi Aneli i Luke
- Ja mislim da oni to rade isplanirano, da bi što više bilo u medijama. Zato su i zvali sve, da bi se snimilo. Sve mi je delovalo dogovoreno, nije mogla da odglumi reakciju - rekla je Mima, dok se Gruja nije sa tim složio.
- Ja sam siguran da je sa Lukine strane iskreno, on je išao protiv svih.
