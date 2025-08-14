Slušaj vest

Pevač Nikola Grujić Gruja i Milana Mima Šarac gostovali su u emisiji "Narod pita" gde su govorili o svom odnosu.

Iako su je u "Eliti 8" došlo do svađa, prevare i raskida, Mima i Gruje tvrde da im je sada sve potaman

Foto: Rajko Ristić

Naravno da smo zajedno, srećni smo, sve je super, hvala Bogu. Baba je super, nije ljuta, ne meša se, podržava. Prihvatila ga je super. Živimo zajedno - rekla je Mima koja je otvorila sajt za odrasle, a sada ne može da pristupi nalogU, te misli da je hakovan.

- Ne mogu da uđem, ne znam šta se desilo, baš me zanima da vidim na čemu je problem. S obzirom da sam ja javna ličnost, ne ide mi u prilog da su nage. Verovatno bi iscurelo nešto da su kao, na primer, od Anđele - rekla je ona.

Inače, dok su bili u Eliti, Mima i Gruja su se našli na stubu srama zbog priznanja da su zajedno zarađivali od njenih fotografija sa sajta za odrasle.

1/4 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja Foto: Printscreen

Prevario ženu sa Mimom

Inače, Gruja i Mima su ušli u vezi u "Zadruzi" dok je on bio oženjen. On je svojevremeno priznao da li se kaje što je prevario ženu.

- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - rekao je on tada.

O veridbi Aneli i Luke

- Ja mislim da oni to rade isplanirano, da bi što više bilo u medijama. Zato su i zvali sve, da bi se snimilo. Sve mi je delovalo dogovoreno, nije mogla da odglumi reakciju - rekla je Mima, dok se Gruja nije sa tim složio.

- Ja sam siguran da je sa Lukine strane iskreno, on je išao protiv svih.

Kurir.rs/Blic

Gruja sa devojkom: