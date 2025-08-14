Slušaj vest

Miki Đuričić odlučio je da napusti svoje rodno Kupinovo i da se preseli u Inđiju sa suprugom i decom. Nedavno je u jednom intervjuu otkrio i zašto je to uradio.

- Osim emisije koju vodim, nema ništa novo. Vodim porodičan život, deca su mi mala, pa imam obaveze oko njih. Kasno sam se oženio i osnovao porodicu, ali eto, verovatno je mlađim roditeljima lakše. Imam 48 godina i sve se uglavnom svodi na posao ili na obaveze oko dece - rekao je Miki Đuričić pa otkrio da li posećuje Kupinovo.

- Mi maltene svaki vikend idemo za Kupinovo, a ovde sam proveo mladost. Drugari koji su me prijavili za rijaliti "Veliki brat" su iz Inđije. Ovde mi je brat, ovde imam dosta prijatelja. Supruga mi je iz Krčedina, a ovde radi kao profesor u srednjoj školi, tako da nismo mi ovde slučajno. Blizu nam je Beograd, blizu nam je i Novi Sad, vozom stignem za 20 minuta i odgovara nam ova pozicija - objasnio je Miki, pa otkrio kako se snalazi u Inđiji.

- Bolje je za decu u Inđiji zbog vrtića, škole, zbog raznih nekih sekcija koje ne postoje u Kupinovu, kao što su sportići i svašta nešto - rekao je Miki Đuričić za "24 sedam".

Od jedne reklame renovirao kuću

Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić otkrio je kako je uspeo da zaradi čak pola miliona evra tokom svoje karijere.

Naime, samo od jedne reklame inkasirao je 30.000 evra, a novac je uložio u renoviranje kuće u Kupinovu i pokretanje biznisa sa domaćim životinjama. Danas, Miki živi mirnim životom na selu i kaže da ništa ne bi menjao.

Od 2006. godine, Miki je učestvovao u brojnim rijaliti programima, uključujući pobedu u "VIP Velikom bratu", gde je osvojio 50.000 evra.

Pored toga, radio je kao voditelj, kolumnista i menadžer, što mu je donosilo mesečnu zaradu od 3.000 evra.

- Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 evra, pa za drugu isto toliko. Sve sam potrošio na živo. Život u Beogradu je skup, a ja sam svuda čašćavao ljude. Kupio sam svim fudbalerima u Kupinovu nove kopačke! Imao sam i neke poslovne promašaje, ali sam se vratio na selo. Tu sam svoj na svome i, iz ove perspektive, ništa ne bih menjao - rekao je Miki jednom prilikom za medije.