Slušaj vest

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase sinoć je u srpskoj prestonici vozeći svog četvorotočkaša napravio nekoliko prekršaja. Jutjuber je vozio bez saobraćajne dozvole, bez pojasa, a vozilo nije bilo registrovano.

On je u autu snimao svoje vlogove, a u jednom momentu ga je zaustavila policija.

- Znate koliko imam prekršaja… Pisaće mi pojas, pisaće mi pogrešnu nalepnicu, nemam ni saobraćajnu kod sebe. Ljudi, ovo nikako nije dobro -rekao je Baka Prase koji je morao da radi i alko test, kao i test na narkotike.

- Moraću da radim test na drogu, moraću da radim i alko-test. Droga test traje jako dugo, moram ovo da radim pet minuta - rekao je on, pa dodao:

Baku Prase zaustavila policija Foto: Printscrean

- Dobio sam prijavu zbog prekršaja i istina je da sam kriv. Pogrešio sam.

1/15 Vidi galeriju Ovako izgleda stan Baka Praseta od 5 miliona evra Foto: Printscreen YouTube

Najuspešniji jutjuber

Srpska Jutjub scena godinama je nepromenljiva, pa tako prvo mesto već godinama održava jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Za njim, takođe godinama na samom vrhu Jutjub scene, nalazi se Stefan Vuksanović Muđa. Treće mesto zauzima Dex Rock, a tu su i Stefan Janković Janko, Zorana Jovanović Zorannah i mnogi drugi.

Sa mesečnom zaradom od više od 100.000 evra, Baka Prase je postao sinonim za uspeh na internetu. Njegovi video-snimci beleže stotine hiljada pregleda, a on ne krije da mu je popularnost donela finansijsku sigurnost. Pored svoje Jutjub karijere, prihod dobija i od saradnji sa različitim brendovima. Bogdan je u jednom od svojih klipova ispričao koliko mesečno troši i na šta mu najviše novca odlazi.