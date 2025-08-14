Slušaj vest

Uskoro počinje nova sezona rijaltija "Elita", a Željko Mitrović je otkrio neke od učesnika koji su potpisali ugovor.

Nedavno je Željko Mitrović na svom Instagramu podelio snimak kako Marko Janjušević Janjuš potpisuje ugovor za "Elitu 9", a sada je doššlo do neočekivanog preokreta.

Željko i Janjuš potpisuju ugovor za ulazak u Elitu Foto: Preent Screen

Naime, Janjuš se oglasio iz Pariza gde trenutno boravi sa ćerkom i poručio da neće ući u rijaliti.

- Imam jednu dobru i jednu lošu vest. Veliki šef bi hteo da čuje prvo dobru. Evo me u Parizu, uživam, a loša je da se neću vraćati i ući u Elitu - poručio je kroz smeh Janjuš na snimku i tagovao Željka Mitrovića.

Kako je bivši košarkaš poznat po humoru, većina pratioca ga nije doživela ozbiljno.

Aleks i Maja već potpisale ugovore

- Dogovor je sklopljen. Pink je moja druga kuća, ja sam u ovoj kući odrasla. O uslovima ne govorim, to su privatne stvari, imaću frizera. Ova sezona obećava, pogotova jer sam ja učesnik - rekla je ona za "Blic" po dolasku.

Maja Marinković krenula u žestok okršaj s Filipom Carem Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Aleksandra Nikolić Foto: Printscreen Instagram

Bora nakon razvoda ponovo u "Eliti 9"

Bora Santana takođe je potpisao ugovor, a o ulasku u "Elitu 9" govorio je za "Blic".

- Iznenadila je mnoge vest o mom ulasku u “Elitu”, jer niko nije očekivao posle svega što sam uradio i koliko sam uspeo i sazreo za neke stvari. Ljudi kad uđu u “Zadrugu” ili “Elitu” imaju za cilj da steknu određene stvari, da budu voditelji, pevači, da kupe stan, kuću, da reše finansijske probleme. Ja sam sve to rešio, “Zadruga” mi je dosta toga dala. Sve što sam radio, stekao sam sam uz pomoć svog talenta, velika odskočna daska su mi “Zadruga 1,2,3,4,” u kojima sam bio. Ulazim u “Elitu, zato što to volim, zato što ne odbijam nikad Velikog šefa i šeficu i osećam da treba da im troduplo vratim sve ono što su mi učinili. Promenio sam se na bolje, napredovao sam, sazreo sam, znam šta hoću, šta neću - rekao je on između ostalog.

Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Blic

Željko Mitrović došao po voditelja Big Bajkom: