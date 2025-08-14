Slušaj vest

Željko Šašić upoznao je Sonju Vuksanović kada je imao 28 godina, a ona 21. Nakon dve godine dobili su i ćerku Sofiju Šašić, a nakon nekoliko godina brak je pukao.

Sonja je uplovila u romansu pa zatim u brak sa Acom Lukasom, a u jednom momentu zavela je i Marka Jarića pa je brak s folkerom pukao. Željko je jednom prilikom govorio za medije o odnosu sa bivšom ženom i kako je sve počelo, a onda je i progovorio o njenim partnerima posle njega.

- Prvo sam se zaljubio, pa sam se oženio. Upoznali smo se na moru, a kada sam ja kasnije krenuo na turneju u Nemačku, ispostavilo se da je tadašnji naš menadžer iz istog grada u kome je ona živela. Kada sam ja došao, on meni kaže: "'Hoće neko da te vidi". Kad sam je ja video, mislim se u sebi, pa tebe sam čekao - prisetio se Željko i otkrio da su posle nekoliko meseci počeli da žive zajedno na relaciji Srbija-Nemačka.

- Posle, kako je vreme prolazilo, odlazio sam na vikende, pa sam se sve više zadržavao, počeo sam da spajam vikende. Onda smo kao klinci počeli da živimo zajedno i u Nemačkoj i u Beogradu, mladi smo se uzeli. Imao sam malo godina, a ona tek malo. Nije kao što novine pišu 18 godina, lupaju, oni pišu da se udala sa 18 godina, pa nisam valjda toliko lud. Imala je 21 godinu kada se udala za mene, a ja sam imao 28 i ja sam bio klinac. Bili smo mladi, ludi i temperamenti.

1/6 Vidi galeriju Sonja Vuksanović Foto: Printskrin/Instagram

Jel ona starleta ili zavodnica?

Svojevremeno se pisalo da je do razvoda Sonje i Lukasa došlo jer ga je ona navodno prevarila sa Markom Janjušem, a to je tada komentarisao i Šašić.

- Koga to interesuje sad, šta? Ima li neki anonimus sa kojim je prevarila Lukasa? To saznajte, to će biti interesantnije. Ovo je španska serija, a meni je to baš zabavno - rekao je Šašić, a onda nastavio:

Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- A što sad mi moramo da znamo da je ona njega prevarila sa Markom Jarićem? Marko je malo "maznuo" starku, a ova starka je skrenula pažnju Lukasu da se uozbilji, a Lukas je opet shvatio da voli ženu svoju i je l' to ta priča? Koga boli uvo u ovom nemoralu, u kojem mi živimo, ko je pošten a ko nije pošten. Ja ne znam da l' će da se razvede od Lukasa i da li će se udati za Jarića. Mislim da Jarić nije u fazonu da se ženi. U stvari, ne znam. Stvarno ne znam šta mu je radila. Ako je uspela da ga zavede, svaka joj čast. Možda je uz mene štošta naučila, vidim da joj te stvari dobro idu. Bio sam dobar učitelj. Šta je Sonja sad? Neka majka, starleta, stilistkinja, zavodnica, ljubavnica. Koja je sad to nova vrsta socijalnih ženskih pojava? Profesionala udavačica? Ne znam koja je ovo nova vrsta žene... - zaključio je tada Šašić za bivšu suprugu.

Foto: Petar Aleksic/Kurir