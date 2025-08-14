Slušaj vest

Pre nego što je postao popularan, pevač Peđa Medenica bavio se izradom pesama za druge izvođače, među kojima je bio i Aco Pejović.

Jednom prilikom Peđa je ugostio Acu u svom studiju kako bi mu pustio pesmu “Makar zadnji put“ koju je prvobitno namenio sebi, međutim, Pejović je pesmu želeo za sebe.

Foto: ATA images

-Ja sam njemu uradio nekoliko pesama za taj album, ali sam hteo da čuje ovu da mi kaže kako mu se čini. Ja sam tada bio anoniman, i on mi je rekao: “Ova pesma ide meni“. Rekao sam mu da mi ne radi to jer on već ima 100 hitova, ali on je vršio pritisak na mene, na čemu sam mu zahvalan, i na kraju sam prelomio- rekao je Medenica za K1 televiziju.

Tada je javio svom kumu Endžiju Mavriću da prepusti pesmu Aci, a zatim je sebi napravio novu koja ga je kasnije i proslavila.

–Vraćao sam se iz Beograda za Bačku Palanku gde inače živim, malo sam onako popio, i za svega 20 minuta napisao pesmu “Dođeš mi u san“. Poslao sam pesmu Endžiju odmah i rekao da ne pušta nikome, znao sam da podhitno moram nešto da snimim- ispričao je pevač i dodao:

Foto: Nemanja Nikolic

–Eto, da Aco nije uzeo pesmu “Makar zadnji put“, ja možda nikada ne bih napisao “Dođeš mi u san“.

Platio ulaz na sopstveni nastup

- Platio sam ulaz na sopstveni nastup. Radio sam u Nišu. Tada sam bio poluanoniman. Kada sam došao ispred diskoteke, menadžer mi se nije javljao… Bila je gužva pred diskoteke, progurali smo se. I kada sam došao do ulaza, tražili su da platimo… Nisu me znali, i ja sam platio - ispričao je Peđa svojevremeno za domaće medije.

Ponosan na Aleksandru Prijović

- Presrećan sam zbog nje, zvala me je da joj budem gost na jednom koncertu, ali sam nažalost tada bio zauzet. Što se te žene tiče, zaista imam neku toplinu srca zbog te njen ekspanzije sada, ali, ko god uđe u Arenu i napuni je, ja skidam kapu, da li je to Prijovićka ili neki guslar, svakako je za poštovanje

Kurir.rs/Grand

Peđa Medenica mi je napaltio kaver 280 dinara: