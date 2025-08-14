Slušaj vest

Pre nego što je postao popularan, pevač Peđa Medenica bavio se izradom pesama za druge izvođače, među kojima je bio i Aco Pejović.

Jednom prilikom Peđa je ugostio Acu u svom studiju kako bi mu pustio pesmu “Makar zadnji put“ koju je prvobitno namenio sebi, međutim, Pejović je pesmu želeo za sebe.

pedja-medenica-26042020-0040.jpg
Foto: ATA images

-Ja sam njemu uradio nekoliko pesama za taj album, ali sam hteo da čuje ovu da mi kaže kako mu se čini. Ja sam tada bio anoniman, i on mi je rekao: “Ova pesma ide meni“. Rekao sam mu da mi ne radi to jer on već ima 100 hitova, ali on je vršio pritisak na mene, na čemu sam mu zahvalan, i na kraju sam prelomio- rekao je Medenica za K1 televiziju.

Tada je javio svom kumu Endžiju Mavriću da prepusti pesmu Aci, a zatim je sebi napravio novu koja ga je kasnije i proslavila.

–Vraćao sam se iz Beograda za Bačku Palanku gde inače živim, malo sam onako popio, i za svega 20 minuta napisao pesmu “Dođeš mi u san“. Poslao sam pesmu Endžiju odmah i rekao da ne pušta nikome, znao sam da podhitno moram nešto da snimim- ispričao je pevač i dodao:

Aco nemanja nikolic (3).JPG
Foto: Nemanja Nikolic

 –Eto, da Aco nije uzeo pesmu “Makar zadnji put“, ja možda nikada ne bih napisao “Dođeš mi u san“.

 Platio ulaz na sopstveni nastup

- Platio sam ulaz na sopstveni nastup. Radio sam u Nišu. Tada sam bio poluanoniman. Kada sam došao ispred diskoteke, menadžer mi se nije javljao… Bila je gužva pred diskoteke, progurali smo se. I kada sam došao do ulaza, tražili su da platimo… Nisu me znali, i ja sam platio - ispričao je Peđa svojevremeno za domaće medije.

Ponosan na Aleksandru Prijović

- Presrećan sam zbog nje, zvala me je da joj budem gost na jednom koncertu, ali sam nažalost tada bio zauzet. Što se te žene tiče, zaista imam neku toplinu srca zbog te njen ekspanzije sada, ali, ko god uđe u Arenu i napuni je, ja skidam kapu, da li je to Prijovićka ili neki guslar, svakako je za poštovanje

Kurir.rs/Grand

Ne propustiteStarsNAŠ PEVAČ IMA DVOJE DECE I BRAK, A NAKON SVEGA SE OGLASILA NJEGOVA LJUBAVNICA! Sve je obelodanila, evo kako je pukla bruka
medenica.jpg
StarsOVO BI BILO SRAMOTA SVAKOG PEVAČA DA PRIZNA! Evo šta se desilo folkeru na nastupu, takav blam retko ko doživi: Menadžer mi se nije javljao…
pedja-medenica-26042020-0040.jpg
StarsPEĐA MEDENICA OTKRIO ISTINU O PRIJI, A ZBOG SAZNANJA O TEI TAIROVIĆ ZANEMEO... Pevač bacio sve karte na sto
pedja-medenica-26042020-0035.jpg
StarsPoznati crnogorski pevač zapalio mreže objavom: "Uđe ti u krv i ne možeš bez nje..."
Screenshot 2024-11-22 165346.jpg
RijalitiBIVŠA ZADRUGARKA NE OSTAVLJA NA MIRU PEĐU MEDENICU! Ponovo ga pecnula: Imam prepiske, njegove demo snimke...
screenshot-13.jpg

 Peđa Medenica mi je napaltio kaver 280 dinara:

"PEĐA MEDENICA MI JE NAPLATIO KAVER 280 DINARA!" Pevač otkrio: On je sjajan čovek i prvi sa kojim sam imao PRIVATAN RAZGOVOR Izvor: Kurir televizija