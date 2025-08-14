Slušaj vest

Žika Jakšić nedavno je imao zdravstvenih problema, a i ako je prošlo više od mesec dana voditelj se i dalje oporavlja od posledica moždanog udara. Nedavno su ga ispred kuće u kojoj živi posetili i domaći mediji, a on je tada najavio povratak na male ekrane u septembru.

Nekoliko meseci pre nego što mu je pozlilo Žika je u jednoj emisiji govorio o svom životu.

Vreme koje mu je ostalo želi da iskoristi na najlepši mogući način

- Slobodno mogu reći da sam postao gospodar svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Imam osećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mojim sistemima vrednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život - rekao je nedavno Žika Jakšić ističući da mnogi ljudi tek kad dođu u neke pozne godine shvate da su proćerdali život - rekao je Jakšić za Blic.

Nije bio na finalu "Nikad nije kasno", Dragana Katić ga rasplakala

Ovogodišnje finale emisije "Nikad nije kasno", proteklo je na kojem bez Žike Jakšića. Iako je nedavno izašao iz bolnice, nije bilo u stanju da prisustvuje finalu emisije "Nikad nije kasno". Zbog toga mu se javno obratila voditeljka Dragana Katić i održala emotivni govor.

- Primetili ste da sam ovde izašla sama i da imam jedno veliko nedostajanje večeras, kao i vi poštovani gledaoci. Iz opravdanih razloga, autor ovog emotivnog broda, koji uspešno plovi već 10 godina, Žika Jakšić, večeras nije sa nama, ali nas sada gleda. Žiko, iz studija, slušaj koliko te volimo, nemoj da plačeš - poručila je tada Dragana.

Iako nije bio u emisiji, Žika Jakšić je pomno pratio prenos i bio sve vreme u kontaktu sa Draganom Katić i Sašom Miloševićem Maretom, kao i sa celim produkcijskim timom, obraćajući pažnju ma svaki detalj.