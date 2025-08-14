Slušaj vest

Dušan Mihajlović sin Siniše Mihajlovića pre nekoliko dana stigao je u Beograd, a kako se čini on sve vreme koristi kako bi uživao u srpskoj prestonici.

Sinoć je pevačica Edita Aradinović imala nastup u jednom popularnom klubu u glavnom gradu Srbije, a sin pokojnog trenera sa prijateljima se pojavio u klubu gde je ostao do ranih jutarnjih časova.

Dušan je, povukao na oca, pa se kao pravi šmeker i Mihin naslednik pojavio u ležernom izdanju, skockan. Sa zalizanom kosom i u beloj košulji mamio je uzdahe lepšeg pola.

Sve vreme sedeo za stolom, pio je piće i povremeno gledao u telefon.

Dušan sin Siniše Mihajlovića - paparaco na nastupu Edite Aradinović Izvor: Privatna arhiva

S Veljkom Ražnatovićem bio na utakmici

Ražnatoviću i Mihajloviću je ljubav prema Zvezdi, porodična. Dok je Arkan bio zakleti Delija, Siniša je jedna od najvećih Zvezdinih zvezda.

Naslednici Željka i Mihajlovića sreli su se na tribinama na utakmici u Beogradu na Marakani, a njihov susret zabeležili su mediji.

Sreo i Marka Arnautovića

Dušan se sreo i sa Markom Arnautovićem koji je poštovao i cenio rad njegovog pokojnog oca. Otkako je stigao u Crvenu zvezdu Arnautović je nekoliko puta, uz probleme da kontroliše emocije, pričao o Siniši i periodu koji su proveli zajedno u Bolonji.

Govorio je i o članovima porodice Mihajlović, pa njihov susret izaziva puno pažnje.

- To pitanje je vrlo teško. To nisi trebao da me pitaš, sada ne mogu uopšte da pričam. On mi je bio brat, otac... Rekao sam mu da ću jednog dana doći ovde. Samo smo pričali o Zvezdi, više o tome nego o Bolonji. Pričao sam i sa njegovom ženom i decom, svi su srećni. Plakao sam više ova dva dana nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... ne mogu... - rekao je Arnautović kroz suze tokom konferencije za novinare koja je organizovana radi njegove promocije.