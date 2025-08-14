Slušaj vest

Mnogi pevači su svoje nastupe otkazali u Crnoj Gori zbog dana žalosti, sem Dragomira Despića Desingerice.

naime, pevač je uprkos proglašenju dana žalosti ipak odlučio da nastupa sinoć u klubu, i tim povodom se oglasio na svom Instagram profilu.

Vidimo se večeras malo ranije, jer završavamo do dvanaest - rekao je on pred nastup koji je održao u Crnoj Gori što su mnogi shvatili kao nedostatak empatije prema katastrofi koja se tamo dešava.

Rat s Bosancem već počeo

Nakon što je Dragan Stojković Bosanac iz "Zvezde Granda" prešao u "Pinkove zvzede" mnoge je zanimalo šta kompozitor misli o reperu, a njegov komentar bio je glavna tema medija.

- Ne znam ko je Desingerica, nisam ispratio. Nije me briga ko će sedeti pored mene u žiriju, iskreno. Tu sam da radim, ostalo je manje važno - rekao je Dragan nedavno.

Novi član Pinkovih Zvezda

Naime, on će biti novi član žirija koji će zajedno sa kolegama odlučivati o sudbini kandidata, tako što će davanjem glasa podržati mlade nade muzičke scene i pomoći im da se kvalifikuju u sledeći krug takmičenja.

- Biće sigurno nešto drugačije i specifičnije nego što je do sada bilo. Nadam se da će da se prijavi dosta ljudi koji prave neku svoju vrstu muzike, bez obzira na vokalne sposobnosti, jer ne mora uvek da znači da je neko ko je vokalno mnogo sposoban i uspešniji u muzici ili da bolje "pravi" muziku. Nadam se da će biti raznih vrsta takmičara i da će biti dosta urbanije od prethodnih sezona. Stavljamo sve ideje na sto da bi bilo što bolje i što uspešnije moguće. Jedva čekam da budem deo jednog takvog projekta i šoua - rekao nam je on i najavio pravi šou, što se od njega i očekuje:

- Sigurno će biti mega, jer se snima u najvećem studiju. Scena će biti najjača plus taj koncept koji pravimo, biće drugačije nego što je bilo do sada, urbanije i zanimljivije, imaće za svakog po nešto i što se tiče muzičkog dela, odnosno kandidata, a i što se tiče gledalaca. Biće svega!

