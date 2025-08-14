Slušaj vest

Mnogi pevači su svoje nastupe otkazali u Crnoj Gori zbog dana žalosti, sem Dragomira Despića Desingerice.

naime, pevač je uprkos proglašenju dana žalosti ipak odlučio da nastupa sinoć u klubu, i tim povodom se oglasio na svom Instagram profilu.

Dragomir Despić Desingerica
Foto: Printscreen

Vidimo se večeras malo ranije, jer završavamo do dvanaest - rekao je on pred nastup koji je održao u Crnoj Gori što su mnogi shvatili kao nedostatak empatije prema katastrofi koja se tamo dešava.

Rat s Bosancem već počeo

Nakon što je Dragan Stojković Bosanac iz "Zvezde Granda" prešao u "Pinkove zvzede" mnoge je zanimalo šta kompozitor misli o reperu, a njegov komentar bio je glavna tema medija.

- Ne znam ko je Desingerica, nisam ispratio. Nije me briga ko će sedeti pored mene u žiriju, iskreno. Tu sam da radim, ostalo je manje važno - rekao je Dragan nedavno.

Desingerica Foto: Printscreen/Instagram

 Novi član Pinkovih Zvezda

Naime, on će biti novi član žirija koji će zajedno sa kolegama odlučivati o sudbini kandidata, tako što će davanjem glasa podržati mlade nade muzičke scene i pomoći im da se kvalifikuju u sledeći krug takmičenja.

- Biće sigurno nešto drugačije i specifičnije nego što je do sada bilo. Nadam se da će da se prijavi dosta ljudi koji prave neku svoju vrstu muzike, bez obzira na vokalne sposobnosti, jer ne mora uvek da znači da je neko ko je vokalno mnogo sposoban i uspešniji u muzici ili da bolje "pravi" muziku. Nadam se da će biti raznih vrsta takmičara i da će biti dosta urbanije od prethodnih sezona. Stavljamo sve ideje na sto da bi bilo što bolje i što uspešnije moguće. Jedva čekam da budem deo jednog takvog projekta i šoua - rekao nam je on i najavio pravi šou, što se od njega i očekuje:

- Sigurno će biti mega, jer se snima u najvećem studiju. Scena će biti najjača plus taj koncept koji pravimo, biće drugačije nego što je bilo do sada, urbanije i zanimljivije, imaće za svakog po nešto i što se tiče muzičkog dela, odnosno kandidata, a i što se tiče gledalaca. Biće svega!

Ne propustiteStarsISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ! Sada je sve jasno
Maja Marinković na nastupu kod Desingerice
StarsDETALJI UGOVORA ISPLIVALI U JAVNOST! Evo koje zahteve ima Desingerica, a šta Željko Mitrović traži od njega: Žiri pravljen po ukusu repera
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
StarsDESINGERICA NA MORU SPAVA SA TOALET PAPIROM! Treperova menadžerka ne može više da ćuti, sve podelila javno
dddd.jpg
StarsVRELA AFERA DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ PONOVO RASPLAMSANA! Starleta došla kod repera pa privatne trenutke snimala i objavila javno, gore društvene mreže!
Maja Marinković na nastupu kod Desingerice
Stars"ON JE DNO, NJEGOVO LUDILO JE STRAŠNO" Profesori škole koju je Desingerica pohađao zgroženi reperom: Bio je dobro dete...
desingerica.jpg

 Desingerica na nastupu u Igalu:

Desingerica na nastupu u Igalu Izvor: Instagram/jelenastem011