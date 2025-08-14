Slušaj vest

Voditeljka Ivana Šopić već neko vreme je na odmoru, odakle na društvenim mrežama redovno objavljuje provokativne fotografije, a poslednja u nizu napravila je haos.

Naime, voditeljka je u minijaturnom kupaćem kostimu pozirala u spavaćoj sobi pored kreveta, a svima je zapao za oko njen ravan stomak, ali i preplanuo ten, dok su grudi bile u prvom planu.

Ivana je lice prekrila naočarima, a ako je suditi po objavama na Instagramu, ona je posetila nekoliko žurki, gde je uživala za sve pare.

Ivana Šopić se skinula Foto: Printscreen

Obilazila na jahti najlepše plaže

Inače, Ivana je ranije objavljivala i snimke sa letovanja, kao i provode na jahti, a obilazila je najlepše plaže sa prijateljima.

Komplimenti na račun njenog izgleda su se nizali, a nema sumnje da su se naporni treninzi isplatili, pa joj je linija po svemu sudeći nikad bolja.

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

"Prezgodna", "vau kakvo telo".... su samo neki od komentara.

Pogledajte dodatni snimak: