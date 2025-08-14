IVANA ŠOPIĆ OBJAVILA PRIVATNU FOTKU NA KOJOJ NOSI SAMO PAR TRAČICA PREKO INTIME! Muškarci će odlepiti kada vidte ove obline, nikad vrelije izdanje (FOTO)
Voditeljka Ivana Šopić već neko vreme je na odmoru, odakle na društvenim mrežama redovno objavljuje provokativne fotografije, a poslednja u nizu napravila je haos.
Naime, voditeljka je u minijaturnom kupaćem kostimu pozirala u spavaćoj sobi pored kreveta, a svima je zapao za oko njen ravan stomak, ali i preplanuo ten, dok su grudi bile u prvom planu.
Ivana je lice prekrila naočarima, a ako je suditi po objavama na Instagramu, ona je posetila nekoliko žurki, gde je uživala za sve pare.
Obilazila na jahti najlepše plaže
Inače, Ivana je ranije objavljivala i snimke sa letovanja, kao i provode na jahti, a obilazila je najlepše plaže sa prijateljima.
Komplimenti na račun njenog izgleda su se nizali, a nema sumnje da su se naporni treninzi isplatili, pa joj je linija po svemu sudeći nikad bolja.
"Prezgodna", "vau kakvo telo".... su samo neki od komentara.
Pogledajte dodatni snimak: