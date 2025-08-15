Slušaj vest

Mladen Vuletić proslavio se učešćem u rijaliti formatima. I ako je njegovo učešće propraćeno raznim skandalima od tuče preko afera s rijaliti učesnicima, Mladen danas živi jedan zdrav život i porodičan.

Sreću je pronašao pored voditeljke Jelene Pešić, sa kojom danas uživa i ima decu.

Njegovom promenom svi su oduševljeni, a Vuletić i njegova supruga često sa svojim pratiocima dele momente iz privatnog života.

Bio sa raznim učesnicima rijalitija

Mladen Vuletić je bio jedan od najfatalnijih rijaliti učesnika pa su mnoge cimerke pale pod noge.

Aleksandra Subotić

Njih dvoje su bili zajedno u rijalitiju "Snajke", a dok su svi tvrdili da su imali i seks, njih dvoje su to negirali.

Dalila Dragojević

Ovaj par je imao veoma turbulentan odnos, pre 2 godine su zajedno bili u rijalitiju, a romansa se završila kada su izašli napolje.

Anamarija Džambazov

Atraktivnu crnku Anamariju, Mladen je zavodio na svakoj žurki, a njihov odnos bio je pun strasti.

Branka Okuka

Mladen je bio sa Brankom u veoma mirnoj vezi, što mu izgleda nije odgovaralo, pa se ubrzo sve završilo.

Nina Prlja

Jedan od najčudnijih odnosa bio je definitivno odnos Mladena i Nine, koji su se u rijalitiju i venčali, a često su se tukli i psovali jedno drugo. Posle rijalitija su kratko bili u vezi.

Aleksandra Marjanović

Na samom njegovog boravka u "Parovima 7", Mladen je u dvorištu poljubio Aleksandru Marjanović, za koju su mnogi sumnjali da je u tajnoj vezi sa Aleksandrom Požgajem.

Nevena Kalaver

Mladen je bio sa Nevenom jednu noć, a oboje su prokomentarisali da je to bila samo zabava.

Nakon svih afera, Mladen je sreću pronašao pored Jelene Pešić.

