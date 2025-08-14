Slušaj vest

Voditeljka Kristina Spalević  je u emisiju "Farmeri - Narod pita" ugostila Pecu Lazića i Aleksandru Jakšić.

Peca je u emisiji otkrio kako će potrošiti honorare od rijalitija, a onda se uključila i prva gledateljka u emisiju:

- Hoću majci zube da uradim, hoću tati da pomognem oko nekog biznisa. Neću da dozvolim da moj tata krivi kičmu, mama je izgubila dosta živaca, a Neca zaslužuje mnogo više. Danas sam mu kupio neke proteinske čokoladice, a on kaže: "Nemoj da trošiš pare na mene". On je moj brat, nema veze, nije to ni bitno -rekao je Peca.

- Običan prevarant je Peca, a ne Kristijan -rekla je gledateljka, pa sipala pohvale na račun Aleksandre Jakšić.

U emisiji "Narod pita Farmere", koju vodi Mina Vrbaški, gosti su bili Sale Lux i Predrag Lazić Peca. Tokom razgovora, Peca je otvoreno govorio o sukobu sa Božom Džonsom i otkrio kako se osećao nakon incidenta, ali i šta su mu rekli lekari u Urgentnom centru Foto: Printscreen/Pink, Printscreen YouTube

Peca zauzeo drugo mesto

Peca je u rijalitiju "Farmeri" zauzeo drugo mesto, odmah iza Kristijana Golubovića. Njegov boravak u rijalitiju obeležili su žestoki verbalni okršaji sa cimerima, a posebno sa pobednikom ove sezone rijalitija - Kristijanom.

Mnogi su strahovali od njegovog susreta sa Kristijanovom suprugom Kristinom Spalević koja vodi večerašnju emisiju "Farmeri - Narod pita", ali oni se ne obaziru na pomenute sukobe između rijaliti učesnika.

