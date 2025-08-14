PECA SVOJOJ MAMI POKLANJA ZUBE! Šok odluka bivšeg farmera, sve isplivalo u emisiji uživo
Voditeljka Kristina Spalević je u emisiju "Farmeri - Narod pita" ugostila Pecu Lazića i Aleksandru Jakšić.
Peca je u emisiji otkrio kako će potrošiti honorare od rijalitija, a onda se uključila i prva gledateljka u emisiju:
- Hoću majci zube da uradim, hoću tati da pomognem oko nekog biznisa. Neću da dozvolim da moj tata krivi kičmu, mama je izgubila dosta živaca, a Neca zaslužuje mnogo više. Danas sam mu kupio neke proteinske čokoladice, a on kaže: "Nemoj da trošiš pare na mene". On je moj brat, nema veze, nije to ni bitno -rekao je Peca.
- Običan prevarant je Peca, a ne Kristijan -rekla je gledateljka, pa sipala pohvale na račun Aleksandre Jakšić.
Peca zauzeo drugo mesto
Peca je u rijalitiju "Farmeri" zauzeo drugo mesto, odmah iza Kristijana Golubovića. Njegov boravak u rijalitiju obeležili su žestoki verbalni okršaji sa cimerima, a posebno sa pobednikom ove sezone rijalitija - Kristijanom.
Mnogi su strahovali od njegovog susreta sa Kristijanovom suprugom Kristinom Spalević koja vodi večerašnju emisiju "Farmeri - Narod pita", ali oni se ne obaziru na pomenute sukobe između rijaliti učesnika.
Detaljnije pogledajte u video-prilogu:
Pogledajte dodatni snimak: