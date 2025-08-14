Slušaj vest

Adam Đogani postao je otac, a lepe vesti brzo su se proširile društvenim mrežama.

Vest o prinovi u porodici Đogani prva je podelila Luna koja je od danas ponosna tetka.

Svi su presrećni

Oženio se Adam Đogani Foto: PrintscreenInstagram

- Došao nam je lav ljudi, Lav Đogani je došao na svet. Tetka sam! Čestitam mom bratu i snaji. Uživajte u najlepšoj životnoj ulozi - napisala je ona, a potom se oglasio i Marko Miljković:

- Rodio se Lav. Čestitam - napisao je on.

Ne propustiteRijalitiOŽENIO SE ADAM ĐOGANI! PRVE FOTOGRAFIJE SA VENČANJA: Trudna mlada blista u belom, a evo kako je on izgledao! (FOTO)
Adam Đogani
Stars"KAO DA JE ŽENSKO DETE MANJE VREDNO!" Adam Đogani razbesneo javnost, svi ga osudili nakon što je saznao pol bebe: Umalo da nabode ženu u glavu!
adam djogani.png
StarsADAM ĐOGANI POSTAJE TATA! Veliko slavlje u popularnoj porodici, otkrili detetov pol: Šampanjac, vrištanje i suze (VIDEO)
adam djogani.png
StarsĐOGANI ZAPROSIO DEVOJKU! Sve se desilo u Italiji, pokazao verenicu, njen izgled ostavlja bez daha: Ona mi je promenila život (FOTO)
Adam Đogani sa devojkom koju je zaprosio

 Pogledajte dodatni snimak:

Adam Đogani u Zadruzi 6 Izvor: Kurir