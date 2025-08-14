Stars
STIGLA JOŠ JEDNA BEBA U PORODICU ĐOGANI! Sve saopšteno javno
Slušaj vest
Adam Đogani postao je otac, a lepe vesti brzo su se proširile društvenim mrežama.
Vest o prinovi u porodici Đogani prva je podelila Luna koja je od danas ponosna tetka.
Svi su presrećni
Oženio se Adam Đogani Foto: PrintscreenInstagram
Vidi galeriju
- Došao nam je lav ljudi, Lav Đogani je došao na svet. Tetka sam! Čestitam mom bratu i snaji. Uživajte u najlepšoj životnoj ulozi - napisala je ona, a potom se oglasio i Marko Miljković:
- Rodio se Lav. Čestitam - napisao je on.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši