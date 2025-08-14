Slušaj vest

Adam Đogani postao je otac, a lepe vesti brzo su se proširile društvenim mrežama.

Vest o prinovi u porodici Đogani prva je podelila Luna koja je od danas ponosna tetka.

Svi su presrećni

1/4 Vidi galeriju Oženio se Adam Đogani Foto: PrintscreenInstagram

- Došao nam je lav ljudi, Lav Đogani je došao na svet. Tetka sam! Čestitam mom bratu i snaji. Uživajte u najlepšoj životnoj ulozi - napisala je ona, a potom se oglasio i Marko Miljković:

- Rodio se Lav. Čestitam - napisao je on.

Pogledajte dodatni snimak: