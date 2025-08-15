Slušaj vest

Ni posle skoro tri decenije nije razrešena misterija nestanka čuvenog pevača narodne muzike Duška Kostića, kojem se od 1996. gubi svaki trag.

Zvanična policijska verzija glasi da je izvođač legendarnog hita „Sačuvaj tajnu, ljubavi moja“ u predvečerje 13. maja te godine skočio s Pančevačkog mosta u Dunav i tako izvršio samoubistvo. To, međutim, niko nikad nije potvrdio. Za Duškovu suprugu, takođe pevačicu Nevenku Nenu Kostić, nema previše dilema o njegovom nestanku. Kako nam je rekla u kratkom telefonskom razgovoru koji smo obavili s njom pre 8 godina, o ovoj temi nikad nije htela javno da govori jer se plaši za bezbednost svojih ćerki i odmazde pojedinih ljudi.

Smrt pevača nisu čista posla

- Znam da me zovete zbog Duška, ali ja ne želim o tome da pričam za medije. Zaista to ne želim. Dugo se ćutalo o svemu i svačemu i da sada ja govorim o tome - stvarno ne bih. Skoro su me zvali da gostujem u emisiji. Pretpostavila sam da bi se i tamo pričalo o Dušku, i ja sam odbila da idem. Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - kazala je gospođa Vukadinović.

Na naše insistiranje da nam otkrije zbog čega je toliko uplašena za bezbednost članova svoje porodice, poručila je:

- Ne mogu da pričam o tome jer mislim da tu nisu čista posla, a moja intuicija me retko kad prevarila.

Jedini očevidac Duškovog skoka s mosta bio je radnik ŽTP Saša Veljković, koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač. Kostićevo telo nikad nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za čaršijske priče. Prema jednoj verziji, Duško je ubijen, a njegovo samoubistvo je inscenirano da bi se zločin prikrio. Bilo je i onih koji su verovali da je pevač bio u depresiji kada se ubio jer nije mogao da vrati slavu. Ona treća verzija sigurno je i najčudnija: Duško je sam inscenirao samoubistvo, nakon čega je pobegao u inostranstvo zbog ogromnih dugova.

Ostavio oproštajno pismo

Pisalo se i da je pevač viđen kako skače preko ograde Pančevačkog mosta, između stubova 39 i 41, odakle se više nije živ pojavio". Na adresu njegove porodice nakon njegovog nestanka stiglo je pismo, a mnogi tvrde da ga je pevač poslao.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je, a na koverti nije bilo ni potpisa, ni pečata.