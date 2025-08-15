Slušaj vest

Neosporno je da je Goran Bregović mag i u svetu biznisa i nekretnina podjednako kao i na muzičkoj bini.

Foto: Shutterstock, Damir Dervisagic

Da to nije bio slučaj i da nije pametno iskoristio novac zarađen od muzike, sigurno je da u svom vlasništvu danas ne bi imao tako vredne stanove na top lokacijama u francuskoj metropoli.

Kralj balkanske etno-muzike na svoje ime ima registrovane i tri firme u Parizu, pod zanimljivim nazivima "Tetak", "Tetka" i "Tuke". Njegove pariske nekretnine nalaze se u 10. arondismanu, u ulicama gde prosečno kvadrat košta između 12.000 i 15.000 evra.

Partneri u poslu

Na adresama u ove dve ulice Bregović sa suprugom Dženanom (devojački Sudžuka) ima prijavljene i tri firme, koje su registrovane za sticanje, vlasništvo, upravljanje svim nekretninama i operacijama koje se mogu odnositi na korporativne svrhe. Firme "Tetka" i "Tuke" imaju sedište u jednoj ulici, dok je "Tetak" na drugoj adresi.

Bregin stan u 10. arondismanu Foto: Kurir

Kako se može proveriti u francuskom registru, u firmi "Tetka" je direktorka supruga Dženana, a partneri su Bregović i ona. Početni kapital je 1.044.000 evra, a u taj iznos je uračunata i vrednost nekretnine, stana na toj adresi. Firma je osnovana 30. juna 2017. godine s rokom trajanja od 99 godina. Osnovna delatnost firme je trgovina nekretninama.

U firmi "Tuke" vlasništvo je podeljeno na pet delova: 20 odsto ima Brega preko sarajevske firme "Tetak", ali i tri puta po 20 odsto zajedno s ćerkama Emom, Unom i Lulom, koju u dokumentaciji zastupa majka Dženana. Bregovićeva supruga kao fizičko lice ima samo 20 odsto. Firma "Tuke" registrovana je 17. decembra 2010. godine. Delatnosti firme su: vlasništvo, sticanje, upravljanje ili iznajmljivanje svim pravnim sredstvima svih izgrađenih ili neizgrađenih zgrada, ruralnih ili urbanih, s ciljem njihove direktne ili nedirektne eksploatacije, putem iznajmljivanja.

Bregin stan u 10. pariskom arondismanu Foto: Kurir

Preko te firme uknjižene su tri parcele u Parizu. I u toj firmi menadžerka je Dženana, a partneri su Goran, ona i njihove tri ćerke. Početni kapital u koji spadaju i nekretnine iznosi 861.000 evra.

Firma "Tetak" registrovana je 1994. i njen početni kapital je 152.450 evra. Vlasnik je muzičar, a ova firma je više puta menjala adresu. Sad joj je sedište u ulici gde im se nalazi drugi stan. Kad su osnovali firmu, Goran je imao 90 odsto vlasništva, a Dženana 10 odsto.

Supruga Gorana Bregovića Foto: Dragan Kadić

Posebno je zanimljivo i da je u francuskom trgovačkom registru Goran prijavljen kao srpski državljanin, dok su Dženana i njihove ćerke registrovane s francuskim državljanstvom. U registru je zapisano i kako se par venčao u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Parizu 9. septembra 1993.

1/10 Vidi galeriju Stanovi Gorana Bregovića u Parizu Foto: Kurir

Naša ekipa koja je boravila u Parizu posetila je obe Bregovićeve francuske adrese u neposrednoj blizini Trga Republika, koje se jedna od druge nalaze na manje od tri minuta hoda.

Poštovan umetnik

Ispred jedne od zgrada gde muzičar ima stan sreli smo stariju gospođu, koja nam se predstavila kao Selin i koja tvrdi da dobro poznaje Bregoviće.

Ovo su lepe ćerke Gorana Bregovića Foto: Damir Dervišagić

- Goran je veliki umetnik. Jako je poštovan ovde. On dolazi ovde s vremena na vreme, nije ovde tako često kao nekad. Poslednji put sam ga videla pre nekoliko meseci, išao je na ručak u jedan restoran ovde u blizini koji baš voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovde živi i kad je potrebno odlazi za Beograd, pa se vraća. Sada je s ćerkama na moru u Crnoj Gori. Odmori su, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kad je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i ćerke. To su jako lepe, obrazovane i vaspitane devojke. Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, a Una i Lula su ovde - zaključila je šarmantna gospođa Selin.

Foto: Damir Dervišagić

Stanovi Gorana Bregovića u Parizu: