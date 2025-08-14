Slušaj vest

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica, Ena Popov, uživa u braku sa biznismenom Nenadom Čankom sa kojim ima dve ćerke Riju i Milu.

Nenad ne voli da se javno eksponira, a sada je Ena objavila njihovu fotografiju sa letovanja i izazvala mnoštvo reakcija.

Naime, voditeljka i njen suprug pozirali su tokom šetnje. Ona je bila u lepršavoj plavoj haljini sa dubokim dekolteom, a pod ruku je držala supruga koji je bio u svetloplavoj košulji i lanenin pantalonama.

Ena Popov
Ena Popov sa mužem Foto: Pritnscreen

Ena šokirala javnost

Ena Popov nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printskrin/jutjub

Podsetimo, Ena je javno prepričala razgovor sa ćerkom koji je javnost šokirao.

- Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: "Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umesto školjki – nije za mene!", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

Ubrzo je ovaj snimak postao viralan, a mnogi su šokirani izjavom nekada bivše rijaliti učesnice.

"Šta? Da li to znači da one jedu samo kavijar i školjke", "Hahaha kakva komedija, znači ako jede pomfrit i bečku to je niža klasa", "Da li je realno da je ovo izgovorila?", "Bravo mama bas si ih lepo vaspitala. E kako si brzo zaboravila Velikog brata"... su samo neki komentari na društvenim mrežama.

