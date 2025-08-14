Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja ponovo je na zasluženom odmoru, a sada je objavio sliku bez majice, koja je izazvala razne reakcije.

Naime, mnogi su mahom komentarisali to da voditelj odlično izgleda za svoje godine, kao i da je u treningu, te može da bude dobar primer i mlađim muškarcima za to kako se neguje.

Peja je za medije otkrio da svako treba da vodi računa o svom izgledu, kao i da je uvek bolje da nam je telo u dobroj formi.

Peja u bazenu Foto: Printscreen

- Obično dam 220 dinara na masku, nekad na 15 dana, a nekada na mesec dana, što se lica tiče. To su maske koje kupujem u drogeriji. Posle nekih veselja koja su me baš premorila ili bila zamorna, teška, gde je bilo dosta putovanja, dima i prašine i svega toga, obično stavim tu zlatnu masku i moram priznati da mi jedino ona prija - rekao je Peja iskreno.

Botoks kaže da nije stavljao u lice

Peja tvrdi da se ne bocka iglama, kao i da su maske dovoljne da izgleda sveže.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

- Što se tiče botoksa i hijalurona, nikada ništa nisam stavljao na lice, na sebi sam samo zube radio, sve ostalo je prirodno. Znači nikad ništa nisam radio, niti sam se podmlađivao, nikada. Ti botoksi i to, protivnik sam svega toga, volim prirodno, kako god da je samo da je prirodno.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: