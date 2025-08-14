On je nakon diskvalifikacije nestao iz javnosti, a nedavno se ponovo prijavio za "Zvezde Granda" gde mu je podršku pružila Sanela sa kojom je i dalje u braku. On je sada podelio njihovu zajedničku fotografiju sa večere na kojoj su bili sa prijateljima.

Pevačeva žena je javno govorila o neverstvu svog muža.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - rekla je ona tada.