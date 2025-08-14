Slušaj vest

Pevač Darko Lazić u selu Brestač ima porodičnu kuću, ali i novu koju je napravio na placu pored stare.

On svaki slobodan trenutak provodi u Brestaču, gde su mu i prijatelji pored porodice, a sada je na mrežama završio snimak koji je objavila njegova supruga Katarina, dok je boravio u dvorištu.

Darko Lazić se mazi sa psom Foto: Printscreen

Darko Lazić na selu provodi svaki slobodan trenutak

Naime, Darko se igrao sa psom kog obožava, a kako nije video da ga Katarina snima, svima je snimak postao vrlo simpatičan.

Darka su ljudi hvalili zbog način na koji se ophodi prema životinjama.

- Darko svaka ti čast, vidi se da si dobar čovek - bio je jedan od komentara na Instagramu.

Ćerkica od njega nasledila talenat za muziku

1/5 Vidi galeriju Pevač kaže da razume medije koji su izveštavali o skandalima koje je pravio u karijeri i životu Foto: Dragana Udovičić, Printscreen, Printscreen Pink

Inače, Darka Lazića, Katarina Lazić je podelila snimak ćerke Srne dok je svirala na klaviru i oduševila pratioce na mrežama.

Očigledno je da je nasledila talenat za muziku od oca, što su mnogi i konstatovali nakon što su odgledali klip.

Inače, talenat za muziku Darko Lazić nasledio je od oca Milana, a neodoljiva devojčica Srna će, čini se, krenuti njihovim stopama jer joj već sada prijaju note.

