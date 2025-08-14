SUPRUGA UHVATILA DARKA LAZIĆA U OBAVLJANJU RADNJE IZA KUĆE! Sve tajno snimila i odmah podelila sa čitavom nacijom: Pogledajte
Pevač Darko Lazić u selu Brestač ima porodičnu kuću, ali i novu koju je napravio na placu pored stare.
On svaki slobodan trenutak provodi u Brestaču, gde su mu i prijatelji pored porodice, a sada je na mrežama završio snimak koji je objavila njegova supruga Katarina, dok je boravio u dvorištu.
Darko Lazić na selu provodi svaki slobodan trenutak
Naime, Darko se igrao sa psom kog obožava, a kako nije video da ga Katarina snima, svima je snimak postao vrlo simpatičan.
Darka su ljudi hvalili zbog način na koji se ophodi prema životinjama.
- Darko svaka ti čast, vidi se da si dobar čovek - bio je jedan od komentara na Instagramu.
Ćerkica od njega nasledila talenat za muziku
Inače, Darka Lazića, Katarina Lazić je podelila snimak ćerke Srne dok je svirala na klaviru i oduševila pratioce na mrežama.
Očigledno je da je nasledila talenat za muziku od oca, što su mnogi i konstatovali nakon što su odgledali klip.
Inače, talenat za muziku Darko Lazić nasledio je od oca Milana, a neodoljiva devojčica Srna će, čini se, krenuti njihovim stopama jer joj već sada prijaju note.
Pogledajte dodatni snimak: