SVI OSTANU ŠOKIRANI KADA VIDITE ŽENU KRISTIJANA GOLUBOVUĆA NA ULICI! Vodi decu u vrtić kao da je pošla na plažu, a sa sobom ima kutlaču i peškir: Evo i zašto
Kristina Spalević, žena Kristijana Golubovića, decu je odvela u vrtić obučena kao da je krenula na plažu, zbog čega su se prolaznici na ulici okretali za njom.
Kristina Spalević u poslednjih par meseci skinula je više od 30 kilograma, pa je to jedan od razloga što je u poslednje vreme možemo češće videti oskudno obučenu.
Po svom kraju se, kako kaže, šeta sa peškirom na glavi, kutlačom u rukama i u kućnom izdanju, zbog čega se svi okreću za njom.
Otkrila razlog
"Dobro jutro ljudi, dobro jutro žene moje. Ja se nalazim u Beogradu ali ako me sretnete i vidite me kako sam obučena, pomislićete da sam u Budvi, zapravo mi to nije bila namera. Vrtić mi je na 7-8 minuta od kuće, pa ja često i operem kosu i zamotam je u peškir ili sa kutlačom odem po decu. Ništa nije sporno ali nisam planirala da se kući vraćam pešaka jer ipak je podaleko. Moram vam priznati da mi pogledi uopšte ne imponuju, jer ja ne verujem da oni gledaju u mene zato što sam ja nešto vau zgodna, nego misle da sam poremećena", priča Kristina dok ide ulicom.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: