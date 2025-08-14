Slušaj vest

Aleks Nikolić, rijaliti zvezda, rekla je da nju uopšte ne zanima ko ulazi sve u devetu sezonu i da joj strategije uopšte nisu potrebne.

Kako je istakla, ona će u predstojećoj sezoni da bude prirodana kao što je do sada bila, ali ejs vesna da će mnogi krenuti na nju.

Aleks je prokomentarisala svoj ulazak u Elitu 9 za koju je već potpisala ekskluzivni ugovor sa Željkom Mitrovićem.

- Što se tiče Elite, uopšte ne gledam ko ulazi. Niti me interesuje. Niti se ja nešto pripremam, niti nešto prikupljam informacije o ljudima, niti mi to treba. Baš me to ne zanima, šta me briga ko ulazi - rekla je Aleks u uključenju na svom Tiktoku.

Aleksandra Nikolić na moru sa verenikom Foto: Printscreen Instagram

Ona je istakla da će se držati strategije kao i prošli put da bude ono što i jeste

- Naravno da ću biti ono šte jesam. znam koliko vredim i koliko je velika moja težina. Hvala vam ljudi, puno, znam da će krenuti na mene, ali šta me briga. Naučila sam nešto u životu, a to je da ne reagujem na negativne vibracije i da me to uopšte ne interesuje. Ljudi, ja sam već jednom prešla tu igricu i pobedila i to u sezoni u kojoj je bila veoma jaka konkurancija. To nije mala stvar. I sve ovo vreme, iako sma van medija i svega, imam konsnatantnu podršku. Tako da ne sumnjam ja u sebe uopšte - rekla je Aleks.

screenshot-20240827-193441.jpg
Aleksandra Nikolić na moru sa verenikom
elita.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Druga grupa Elitara ulazi u studio, Bebica se predomislio, ulazi sa devojkom Izvor: Kurir