Sejo Kalač se u poslednjem periodu potpuno povukao iz javnosti, te su mnogi neupućeni u to kako pevač trenutno izgleda, čime se bavi, ali i gde boravi.

Sada je na mrežama isplivao njegov snimak iz Ulcinja, kada ga je jedan Albanac prepoznao i prišao mu.

Dok je Sejo, u pomalo čudnom stanju sedeo u moru, Albanac ga je snimao, a ovaj snimak iznenadio je javnost.

- Ovde smo u Ulcinju, u Crnoj Gori i slučajno sam sreo našu legendu, Seja Kalača. Poslednji pu smo se videli pre 20 godina kada se u diskoteci napio kao letva, jedva sam ga doveo do kuće. Sejo, kako si? Šta radiš? - upitao ga je čovek koji ga snima.

- Otkud da si došao na albansku teritoriju iz Hrvatske? - zatim je dodao čovek.

Pevača je njegovo pitanje bacilo malo u nedoumicu, pa je upitao čija je stvarno teritorija koja se nalazi u Crnoj Gori.

- Je li ovo srpska ili albanska država? - upitao je Kalač, pa probao da se našali:

Na samom kraju ga je čovek zamolio da mu zapeva nešto.

- Kakvu pesmu hoćeš, srpsku, albansku? Koju? - upitao ga je Sejo.

Snimak je zgorzio korisnike društvenih mreža koji su osudili čoveka koji ga je snimao, jer je po njihovom mišljenju preterao.

"Vi ste ga stavili na stub srama, kako vas nije sramota? Sejo je odavno propao, posle ovoga nemam ni želju da čujem njegovu pesmu", "Čoveka samo brukaju", "Ovo liči na maltretiranje", "Odrađeno neljudski", "Albanac ga maltretira, a svi ćute", ređali su se komentari.

Bivša supruga Seja Kalača Radmila Svedružić Komlenac, sa kojom je bio 22 godine u braku, iznela je niz šokantnih optužbi na račun pevača. Radmila je za bosanski "Express" u potresnoj ispovesti istakla da ju je Sejo tukao, dao kuću na doboš i ukrao ušteđevinu.

- Uzeo je celu ušteđevinu, založio stan i kuću kod zelenaša, pa je ostao bez kuće u Zagrebu. Uvek je imao vanbračne veze i sad ima neku u Nemačkoj, pa kada se sa njom posvađa, dođe tu kod nas u Zagreb. Iako smo se zakonski razveli, nismo još sudski podelili imovinu jer ta deoba traje godinama. On dođe kad hoće, a ja moram da ga pustim, tako mi je sud naredio. A kada je nedavno dobio papire sa suda o deobi nekretnina, došao je kod nas i počeo je da baca stvari i lomi sve po kući. Ćerka je bila "izvan sebe", pa je pozvala policiju koja je odmah došla na lice mesta. Sejo je bio potpuno pijan i van sebe. Bilo je prestrašno - ispričala je Radmila.

Pijan maltretirao putnike u autobusu

Koliko je alkoholizam uzeo maha kod Seje Kalača, potvrđuje i skandal koji je napravio u autobusu pre par godina. Naime, drama se dogodila na putu Duisburg (Nemačka) - Mostar (BiH), kada je pevač, kako su preneli mediji, konzumirao alkohol tokom putovanja. Kalač je, kako se još navodi, bio u društvu svog telohranitelja i vraćali su se iz Nemačke sa muzičkog nastupa, a tokom putovanja je vređao putnice u autobusu, zbog čega je više puta bio opominjan. Putnici su čak hteli da zovi policiju, ali se ipak na kraju situacija smirila. Kajač je izašao je u Bugojnu, a ostali putnici su nastaviili svoje putovanje. Tim povodom se tada oglasio njegov saradnik Hilma, koji je samo rekao da je situacija preuveličana.

