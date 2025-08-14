Slušaj vest

Ceca Ražnatović osim nekretnina u Beogradu i na Kipru poseduje i luksuzni stan u Crnoj Gori, u Bečićica.

Pričalo se da porodica tamo gotovo svake godine provodi leto, a nedavno su se oglasila i komšije Ražnatovića.

Oni su otkrili da godinama nisu videli Cecu, a komšija se prisetio perioda kada su Veljko i Anastasija posećivali ovo naselje.

- Moja terasa gleda direktno u njihovu, ranije sam ih često viđao, u poslednje vreme ne. Prošle godine smo videli parkirani crni džip, pretpostavili smo da je ona tu - počeo je priču komšija nedavno, pa se prisetio perioda kada su Anastasija i Veljko bili deca.

"Veljko je izašao kroz prozor"

- Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada deca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam verovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smešno - ispričao je sagovornik za Kurir.

Rešio da stane na put lažima

Veljko je na svom Instagram profilu poručio pratiocima da ne veruju u sve šta čuju.

- Ljudi, ja bih vas zamolio da ne verujete više u gluposti, ispadam ja najveći kreten koji samo daje neke izjave. Prvo pričate da se razvodim, drugo da me je neki kerić mali... Ma, Bože me sačuvaj i sakloni - govorio je Veljko, pa dodao:

- Prvo, ne pamtim kad sam bio u Cirihu, drugo, Bože me sačuvaj. To su takve laži da ne mogu da verujem. To su takve budalaštine da ja moram da radim ovo što sad radim. Molim vas, nemojte da verujete u gluposti.

