Samoprozvani kralj obrva, Adam Adaktar, otkrio je detalje iz svog života koji nisu bili poznati javnosti, a mnogi su ostali bez teksta nakon njegovog izlaganja.

Kako kaže, ne druži se sa javnim ličnostima, ali voli da popije kafu sa pojedinim pevačicama.

– Ne družim se sa ljudima, mogu samo da kažem sa kim imam nešto više od poslovne komunikacije. Kaća Grujić, od skoro i Vesna Zmijanac, sa kojom sam skoro ručao. Niko od njih nije bio kod mene, niti sam ja bio kod njih, ali su bili uz mene kada sam otvarao novi lokal – rekao je on i istakao:

– Mene nisu zvali na rođendane, jer smo se dosta selili. Ne znam šta znači “drug iz detinjstva”. Imao sam poznanike iz osnovne i srednje škole, ali sada mi nisu ništa značajno. Angelina je išla sa mnom na fakultet, jako mi je draga – otkrio je Adam, dodavši da je svoju suprugu upoznao upravo na fakultetu.

– Nisam planirao da se oženim. Karijerista sam, vodolija u horoskopu, volim svoj prostor i slobodu. Navikao sam na neki svoj ritam, ali nikada ne bih bio osoba koja živi sama u stanu i ide do prodavnice. Onda mi se desilo sve ono što sam mislio da se nikada neće desiti. Svi ljudi koji dolaze kod mene da rade obrve znaju da sam ja najveća zvezda, ali nikada mi se nije desilo da mi pred nekim zaklecaju kolena – dodao je Adaktar.

Ovako izgleda svakodnevica njegove dece

– Ako vidiš moju decu da idu u školu, to znači da sam propao. Moja deca ne idu u vrtić. Anđelinina mama drži privatne vrtiće, ali ruske. Ukoliko bude otvorila i državne, samo tada ću ih poslati – zaključio je u emisiji “Premijera – Vikend specijal”.

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros. Ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili - njima je sigurno najteže - napisao je Adam na fotografiji gde se vidi uništen izlog njegovog lokala.

